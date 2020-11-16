Dünyanın en iri papağanları 'kākāpō'lar, Yeni Zelanda'da iki defa 'Yılın Kuşu' seçilen ilk tür oldu

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Uçamıyor, hava aydınlıkken saklanıyor olabilir; ancak kākāpō ikinci defa Yeni Zelanda'da yılın kuşu seçildi.

Yeşil ve açık kahverengi 'kākāpō'lar, dünyanın en iri ve en uzun süre yaşayan papağanları. Kākāpō'lar, Yeni Zelanda'nın prestijli ödülünü ikinci defa kazanan ilk kuş türü oldu.

Kākāpō'ların nesli tükenmek üzereyken tür, yetkililerin yoğun çabaları sonucunda şu ana kadar korundu. 1990'lı yıllarda 50'ye kadar düşen kākāpō sayısı, şimdilerde 213'e çıktı.

Yarışmanın sözcüsü Laura Keown, erkek kākāpō'ların dişileri kendilerine çekmek için çok yüksek bir ses çıkardıklarını ve "bir klarnet kabının içi" gibi koktuklarını ifade etti. Keown, kākāpō'ların yavaş ürediğini, yere yuva yaptıklarını ve ana savunmalarının çalı taklidi yapmak olduğunu söyledi. Yarışmanın sözcüsü, kākāpō'ları özel kılan bu özelliklerin aynı zamanda kendilerini tehditlere açık bıraktığını ifade etti. Keown, kākāpō'ların fareleri ve kedileri kandırmakta zorlandığını dile getirdi.

"İhtişamlı yosun tavuğu" olarak da bilinen papağanlar eskiden Aotearoa'nın her yerinde görülebilirken, artık sadece avcı hayvanların bulunmadığı adalarda yaşayabiliyor.