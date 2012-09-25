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Bilim / Teknoloji

Dünyanın en ince taşınabilir sabit diski

USB 3.0 destekli cihazda 5400 RPM’lik disk, 8 MB tampon önbellek ve 12 ms’lik ortalama arama süresi gibi özellikler bulunuyor.

25 Eylül 2012 23:43

 

Toshiba, dünyanın en ince taşınabilir sabit diski Canvio Slim’i görücüye çıkardı. 
 
Yalnızca 9 mm inceliğe sahip sabit disk, 500 GB depolama kapasitesiyle birlikte geliyor. 107 mm uzunluğa ve 75 mm genişliğe sahip Toshiba Canvio Slim’in oldukça küçük boyut yapısı sayesinde pantolon veya gömlek cebinde kolayca taşınabiliyor.
 
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Samsung Galaxy S III’ün 8,6 mm inceliğe sahip olduğu düşünüldüğünde sabit diskin bu rakama yakın değer verdiğini söylemek mümkün. USB 3.0 destekli cihazda 5400 RPM’lik disk, 8 MB tampon önbellek ve 12 ms’lik ortalama arama süresi gibi özellikler bulunuyor. Toshiba’nın yeni taşınabilir sabit diski dış görünümüyle de dikkat çekiyor. Grafit siyah ve fırçalanmış alüminyum grisi gibi renk seçeneklerine sahip PC ve Mac uyumlu sabit disk yurt dışında 115 dolardan önümüzdeki ay satışa sunulacak.

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Dünyanın en ince taşınabilir sabit diski

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