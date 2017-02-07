Dünyanın en hızlı uçan insanı 14 yaşındaki Kyra Poh

Singapurlu dikey rüzgar tüneli sporcusu Kyra Poh, İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen Wind Games (Rüzgar Oyunları) yarışmasını kazanarak "dünyanın en hızlı uçan insanı" olmayı başardı.

14 yaşındaki Kyra Poh, 200 hava dalışçısının mücadele ettiği yarışmada, saatte 230 kilometre hızla uçarak ilk sırada yer aldı.

Poh aynı zamanda, yarışmada mücadele eden en genç isimdi.

Yetişkinler kategorisinde ilk kez yarışan Poh, "Bu spor için bütün kaslarınızı çalıştırmanız gerekiyor. Hatta kasınız olmadığını düşündüğünüz yerleriniz bile ağrımaya başlıyor. Bilekleriniz bile acıyor" dedi.

Rakiplerini solo hız ve serbest uçma kategorilerinde kolayca yenen Poh, fak ve zayıf olmanın esasında işini zorlaştırdığını söylüyor:

"Birçok insan eğer hafifsen daha hızlı olabileceğini düşünüyor ama bence öyle değil. Çünkü küçük olduğunuzda beden yüzeyiniz de daha küçük oluyor o yüzden rüzgarı itmeniz zorlaşıyor. Eğer uzunsanız, daha fazla ve kuvvetli itebilirsiniz."

Genç sporcu daha önce de FAI Dikey Rüzgar Tüneli Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kyra Poh aslında bu spora "yanlışlıkla" başlamış. 9 yaşındayken annesi onu Singapur'daki dikey rüzgar tüneli iFly'ın reklam çekimine götürmüş. O da gördüklerinden çok etkilenmiş. "İlk atladığımda çok heyecanlıydım. Ama şimdi uçtuğumu unutuyorum. Rüzgar çok hızlı ve bazen uçarken bir şey beni taşıyor gibi hissediyorum" diyor.

Haftada üç gün okuldan sonra çalışan Poh, tünelde yalnızca 3 dakika kalabiliyor ve her 3 dakikada bir ara veriyor. Aynı zamanda düzenli şekilde esneme hareketleri yapması gerekiyor.

Çoğu dikey rüzgar tüneli sporcusu dans veya jimnastik yapmış oluyor. Ancak Kyra Poh böyle bir eğitim almamış. Bu nedenle genelde erkeklerin kullandığı güçlü ve agresif hareketlerle teknik ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdiğini söylüyor.

Poh, "İnsanların uçması mümkün değil, ama bu her zaman benim hayalim oldu. Artık tünelin içinde bunu yapabiliyorum, bu sporu yaptığım için çok mutluyum" diyor.