Dünyanın en hızlı kamerası artık ışığın hareketini çekebiliyor

İsveç Lund Üniversitesi"nden bilim insanları saniyede 5 trilyon kare yakalayabilen ve bu hızıyla bizzat ışığın kendisini yakalama hızına erişebilen en hızlı kamerayı yaptı.

Özge Bozkurtoğlu Özcan’ın Fizikist’te yer alan haberine göre, bulguları Light: Science and Applications’da yayınlanan yöntem; bir nesneyi filme alınmak üzere nesneden yansıyan lazer ışığının kısa flaşlarına maruz bırakmayı kapsıyor. Her atım kodları önce resme, ardında da video dizinine çeviren bir algoritma ile benzersiz bir kod veriyor.

Bir dizindeki görüntüleri teker teker çekmek yerine diğer yüksek hızlı kameralar gibi bu kamera her bir kare için dört ayrı görüntü çekiyor. Araştırmacılar bu teknolojiye Çoklu Pozlama için Sık Tanım Algoritması (FRAME) adını verdiler.

Aynalar ve lenslerden meydana gelen karmaşık laboratuvar ekipmanları gerektiren bu metodu kullanarak araştırmacılar anları saniyenin 0.2 trilyonunda biri kadar kısa sürede çekebiliyorlar. Bu da şimdiye kadar ulaşılan en yüksek hız.

Işığın hareketini saniyenin katrilyonda birinde gösteren aşağıdaki videoda kâğıt kalınlığına denk gelen mesafe boyunca bir saniyenin milyarda birinin milyonda birini görebilirsiniz.

Araştırmanın yazarlarından Elias Kristensson yaptığı bir açıklamada “Bugün bu denli hızlı olayları görselleştirmenin tek yolu sürecin hareketsiz görüntülerini fotoğraflamaktır. O zaman daha sonra bir filme dönüştürülebilecek çeşitli sabit görüntüler elde etmek için aynı uygulamayı tekrar etmek durumunda kalırsınız. Bu yaklaşımdaki sorun ise uygulamayı tekrar ettiğinizde sürecin tıpatıp aynı olma ihtimalinin pek muhtemel olmamasıdır” şeklinde konuştu.

New Atlas’a göre daha önceki en hızlı kameraya ait kayıt Tokyo Üniversitesi tarafından geliştirilen saniyede 4.4 trilyon kareydi.

Lund Üniversitesi araştırmacıları bu atılımın kimya, fizik, biyoloji gibi pek çok alanda faydalı olabileceğini söylüyorlar. Bu teknolojinin pek çok faydası olacağına eminiz. Kim hareket eden ışığı yakalamak istemez ki?