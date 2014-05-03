T24 LogoT24 Logo
Spor

Dünyanın en hızlı futbolcusu artık o

Futbol dünyasın Real Madrid'in yıldız isimleri Ronaldo ve Bale'i de geride bırakan West Ham Unitedlı Matthias Fanimo dünyanın en hızlı koşan futbolcusu oldu

03 Mayıs 2014 16:44

West Ham United ’ın genç yıldızı Matthias Fanimo, Antonio Valencia’ya ait rekoru geride bırakarak dünyanın en hızlı koşan futbolcusu unvanını ele geçirdi.

İngiltere'de West Ham United forması giyen Fanimo’nun üzerine yerleştirilen GPS cihazı yardımıyla ulaştığı hız ölçüldü ve 20 yaşındaki futbolcu dünyanın en hızlı futbolcusu olarak gösterilen Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bıraktı. İstatistiklere göre; Gareth Bale'in 9.6, Cristiano Ronaldo'nun 9.5 ve Lionel Messi'nin 9.0 değerinin aldığı testte Fanimo 9.8 puan aldı.

Fanimo'nun ölçümlerde Bale'den 0,2, Cristiano Ronaldo'dan ise 0,5 saniye daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu inanılmaz sonucu kendi Twitter hesabından da yayınlayan Fanimo, "Dünyanın en hızlı futbolcusu oldum. İstatistikler yalan söylemez"  ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

matthias fanimoen hızlı futbolcubaleronaldowest hamrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24