Dünyanın en hızlı futbolcusu artık o

West Ham United ’ın genç yıldızı Matthias Fanimo, Antonio Valencia’ya ait rekoru geride bırakarak dünyanın en hızlı koşan futbolcusu unvanını ele geçirdi.

İngiltere'de West Ham United forması giyen Fanimo’nun üzerine yerleştirilen GPS cihazı yardımıyla ulaştığı hız ölçüldü ve 20 yaşındaki futbolcu dünyanın en hızlı futbolcusu olarak gösterilen Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bıraktı. İstatistiklere göre; Gareth Bale'in 9.6, Cristiano Ronaldo'nun 9.5 ve Lionel Messi'nin 9.0 değerinin aldığı testte Fanimo 9.8 puan aldı.

Fanimo'nun ölçümlerde Bale'den 0,2, Cristiano Ronaldo'dan ise 0,5 saniye daha hızlı olduğu ortaya çıktı. Bu inanılmaz sonucu kendi Twitter hesabından da yayınlayan Fanimo, "Dünyanın en hızlı futbolcusu oldum. İstatistikler yalan söylemez" ifadelerini kullandı.