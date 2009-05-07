Dünyanın en güzel ırkı hangisi?

Fransız göğsü, Brezilya kalçası



En iyi kalça Venezuela’da



İtalyanların boyu uzun

Türkiye'nin en güzelleri Trakya'daki göçmenler

Türk kadını burnunu yaptırıyor



En fazla estetik ameliyat Amerika ve Brezilya'da

Melezler farklı ırkların iyi yanlarını birleştiriyor

Plastik Cerrah Prof. Dr. Ali Gürlek, dünyanın estetik haritasını çıkardı: En güzel ırk Slav ırkı. En muntazam bacaklar Ruslarda. Venezuelalılar kalçada bir numara. Almanların ise burnu hokka.En çok beğenilen modellerin ve dünyanın en seksi kadınlarının hep bu ırktan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gürlek, bunun nedenlerini şöyle açıklıyor: “Slav ırkından olanların genetik olarak karışımları azdır. Beslenme, spor, kişisel bakım ve yaşam alışkanlıkları da daha estetik bir görünüme sahip olmalarına yardım etmektedir. Güneş ışığı ve iklimde, bu ırkın güzelliğinde etkili bir rol oynamaktadır.” Dünyanın estetik haritasını çıkaran Prof. Dr. Gürlek, değişik ülkelerden insanların estetik açıdan en beğenilen ve beğenilmeyen yönlerini şöyle sıralıyor:- Rusların bacakları, yüz,meme ve genel olarak vücut orantıları çok düzgündür. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı dönemlerinde, Rusya’da erkek nüfusu epeyce azaldı. Erkek sayısının az, kadın sayısının ise fazla olması nedeniyle, Rus kadınların güzelleşmeye büyük önem verdiği söyleniyor.- Venezuelalıların kalça ve göğüsleri çok güzeldir. Vücut orantıları ise çok düzgündür. En fazla dünya güzeli çıkaran ülke de Venezuela’dır.- Brezilyalı kadınların ciltleri çok güzeldir. Kalçaları ve göğüsleride, çok estetik bir görünüme sahiptir.- Almanların burunları oldukça biçimlidir. Aynı şekilde, Fransızlar da düzgün burunları ve güzel göğüsleriyle dikkat çekerler. Travma dışında estetik amaçlı burun ameliyatı yaptıran bir Alman veya Fransız neredeyse bulamazsınız.- İtalyanların boyları uzundur. Burunları ise genellikle büyük ama biçimli olur.- İspanyolların burunları genellikle pek güzel ve biçimli değildir. İspanyol çingenelerinin güzelliği ise dillere destandır.- Çin ve Japonya’da gözler çekik, burunlar basık, elmacık kemikleri ise çıkıktır.Bu bölgelerdeki insanlar, en fazla göz kapağı ameliyatı yaptırmaktadır. Çünkü bu insanların göz kapaklarında, bizim sahip olduğumuz kat yeri bulunmamaktadır. Bu insanların göz kapakları, gözlerinin üzerine dümdüz bir şekilde iner. Burun büyütme, burun ucunu dikleştirme, burun deliğini veya ucunu daraltma, elmacık kemiklerini küçültme; bu bölgedeki insanlara en sık uygulanan estetik operasyonlar arasında yer almaktadır.Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ırkının yüz, boy ve genel vücut orantısı açısından çok estetik bir ırk olmadığını belirten Prof. Dr. Ali Gürlek, “Ülkemizde en düzgün ve orantılı görünüme sahip insanlar, Trakya ve Bursa tarafında yaşayan kişiler. Bunlara baktığımızda, çoğunun göçmen olduğunu görürüz” diyor.Yılda yaklaşık 300-400 tane burun ameliyatı yaptığını belirten Prof. Dr. Ali Gürlek, ekliyor: “Bir doktor olarak Türkiye'de en sık yaptırılan estetik ameliyatların başında buruna yönelik müdahalelerin geldiğini söyleyebilirim. Bunu sırasıyla meme küçültme, liposuction ve karın germe, meme büyütme, kepçe kulak ameliyatları, göz kapağı düzeltme uygulamaları ve yüz germe işlemleri izliyor. Burun ameliyatlarına sanılanın aksine en çok Karadeniz bölgesinden insanlar değil; Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinden olan kişiler rağbet gösteriyor. Karadeniz bölgesinden olanların yaptırdığı burun ameliyatları, daha ziyade estetik talepler yerine hastalıklar nedeniyle gerçekleştiriliyor. Türk erkeklerinin en fazla rağbet gösterdiği estetik uygulama ise saç ekimi. Ardından, burun ameliyatları geliyor.Dünyada en çok estetik ameliyatın Amerika ve Brezilya’da yapıldığını belirten Prof. Dr. Gürlek ekliyor: “Amerika’da genellikle varlıklı insanlar yaşadığı için ameliyat sayısı fazla. Bazı varlıklı turistler de, bu ülkede ameliyat olmayı tercih ediyor. Brezilya ise, sıcak ve karnavalları ile meşhur bir ülke olduğu için insanlar açık giyinmek ve dolayısıyla görünümlerine özen göstermek zorunda kalıyor. Brezilya için ‘plastik cerrahinin anavatanı’ denir çünkü cerrah sayısı çoktur. Amerika’daki plastik cerrahların da yüzde 40’ı Brezilya asıllıdır. Bu ülkede uygulama fiyatları uygun olduğundan, estetik turizmi gelişmiştir. Amerika’da estetik yaptıran biri, aynı parayla Brezilya’da hem estetik ameliyat olur hem de tatil yapar.”Melezlerin, iki ayrı ebeveynin yani iki ayrı ırkın özelliklerini taşıdıkları için genellikle güzel olduklarını belirten Prof. Dr. Gürlek, siyahi ırkın ve Arapların en belirgin estetik özelliklerin ise şöyle özetliyor: “Siyahi ırkta boy uzun, bacaklar ince, dudaklar güzeldir. En çok basık ve geniş olan burunların düzeltilmesine yönelik işlemler yapılır. Ten rengi koyu olduğu için ameliyatlarda özen göstermek gerekir. Yoksa, ‘keloit’ dediğimiz ameliyat izinin kabarması ve genişlemesi sorunu ortaya çıkabilir. Arapların ise göz, kaş ve saç yapıları çok güzeldir. Genç kızlar ince fizikleri ile dikkat çekerken, orta yaşlı Araplarda ise yağlı beslenme stilleri nedeniyle şişmanlık gözlenir.”