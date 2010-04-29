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Dünyanın en güzel insanı: Julia Roberts

Dünyanın en güzel 100 insanı listesinin zirvesine, 3 çocuk annesi, 42 yaşındaki oyuncu Julia Roberts oturdu.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - People dergisi, dünyanın en güzel insanları listesini yayınladı. Dünyanın en güzel 100 insanı listesinin zirvesine, 3 çocuk annesi, 42 yaşındaki oyuncu Julia Roberts oturdu.





Yıllara meydan okuyan güzelliği ile, yaklaşık 20 yıl önce oynadığı `Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filmiyle kariyerinde büyük bir çıkış yaptıktan sonra emin adımlarla şöhret basamaklarını tırmanan Roberts, People'ın listesinde kendisinden çok genç oyuncu ya da modelleri de geride bıraktı. Listede ilk 17 içine Amerikalı oyuncu Angelina Jolie giremezken, Julia Roberts'ı `Step Up' filmiyle ünlenen Channing Tatum, Karayip Korsanları, `Siyah İnci'nin Laneti' ile adını duyurduktan sonra 2009 yılında vizyona giren Avatar ve Star Trek filmleriyle bütün dünyanın ilgisini üzerine çeken Zoe Saldana izledi. Dünyanın en güzel insanları listesinde, Scarlett Johansson 4'ncü, Jennifer Aniston 6'ncı, Jennifer Lopez de 14'ncü sıradan girdi.






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