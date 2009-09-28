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Dünyanın en güzel 6 spikerinin arasında

Spor spikeri Burcu Esmersoy 'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına girdi.

28 Eylül 2009 03:00

Spor spikeri Burcu Esmersoy 'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına girdi.

'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına giren spor spikeri Burcu Esmersoy düzeltme yaptı: Altıncı değil, ilk 6'nın içindeyim!

Ekranların en beğenilen spor spikerlerinden Burcu Esmersoy, İtalyan eşiyle neden boşandıklarını Cem Davran ve Tülin Şahin'in sunduğu 'Güzel Bir Gün' programında anlattı. Aralarında kültürel farklılıklar olduğunu söyleyen Esmersoy şöyle devam etti: "Aynı dili konuşmuyor olmak çok büyük bir problem... O, Türkçe'nin T'sinden anlamıyor ve bir şekilde İngilizce ve İtalyanca ile bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun ama sevgi sözcüklerini bile yeterli aktaramıyorsun..."

Gazetede okumuş

Cem Davran; dünyaca ünlü internet sitesi 'The Best Eleven'ın düzenlediği 'En Güzel Kadın Spor Spikerleri' arasına giren Esmersoy'a "Orada altıncı mı oldun?" diye sorunca da hemen düzeltme yapan spiker, "6'nın içindeyim. 6'ncı ile 6'nın içinde olmak farklı" dedi. Esmersoy, bunu kendisinin de gazetede okuduğunu söyledi. 

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