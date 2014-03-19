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Dünya

'Dünyanın en güvenli parası' İngiltere'de

İngiltere, 1 sterlinlik madeni paralarını yenilemeye hazırlanıyor.

19 Mart 2014 14:15

İngiltere'nin kalpazanlığa karşı son teknolojiyi kullanarak tasarladığı 1 sterlinlik madeni para "dünyanın en güvenli parası" olarak nitelendi.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Kraliyet Darphanesi'nin son teknolojiyi kullanarak tasarladığı yeni madeni paranın piyasadaki sahte para miktarını düşüreceği öne sürüldü.

Prototipi tanıtılan 12 kenarlı para, "dünyanın en güvenli parası" olarak nitelendi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'un parlamentoya tanıtacağı para, kabul edilmesi halinde 1983'ten bu yana kullanılan tasarımın yerine geçecek.

Yazın kamuoyuna danışılmasının ardından son kararın verileceği para, son halini aldıktan sonra 2017 yılında dolaşıma girecek.

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