Dünyanın en güçlü rokerini uzaya gönderen Elon Musk ve SpaceX için sırada ne var?

ABD'li girişimci Elon Musk'ın uzay aracı ve roket üreticisi şirketi SpaceX 6 Şubat'ta Falcon Heavy roketini fırlattı. Space.com sitesinin haberine göre bu yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

SpaceX ve Elon Musk, bu yıl Dragon uzay aracıyla mürettebat taşımayı ve Big Falcon Rocket'in de (BFR) 2019'daki test uçuşları için hazırlıklara başlamayı planlıyor.

SpaceX, Falcon Heavy'nin geliştirilmesi için yedi yıl süresince 500 milyon dolar harcadı. Bu roket en yakın rakibi United Launch Alliance şirketinin geliştirdiği Delta IV'ün iki katı yük taşıyabiliyor ve daha düşük maliyetli.

Musk, Salı günü roketin uzaya gönderilmesinden sonra basına açıklamasında "Falcon Heavy yeni bir yük kategorisi başlattı. Dünyadaki tüm roketlerin iki katından fazla yük taşıyabiliyor ve Pluto ve ötesine kadar yük fırlatabiliyor" dedi.

Falcon Heavy yörüngeye 64 ton ağırlığında yük fırlatabiliyor. Bu kapasite, SpaceX'in alçak dünya yörüngesine daha ağır uydular fırlatmasının, ya da daha yüksek sabit yörüngelere ulaşmasının önünü açabilir.

Musk bir sonraki Falcon Heavy'nin üç ila altı ay sonra fırlatılabileceğini söyledi.

Ancak bu hafta gerçekleşen fırlatmada iki şey yolunda gitmedi. Biri üçlü motorun ana çekirdeği deniz üstündeki platfoma inmeyi başaramayarak Atlas Okyanusu'na düştü.

İkincisi de Falcon Heavy'nin taşıdığı Musk'ın Tesla Roadster arabası planlandığı gibi Mars'ın yörüngesine değil asteroit kuşağına uzanan bir yörüngeye girdi.

SpaceX'in uçuş programında ayrıca Immarsat ve Viasat şirketlerine ait uyduların taşınması da bulunuyor.

Özel şirketlerin yanı sıra SpaceX'in ABD ordusuna ait ulusal güvenlik görevlerini de yerine getirmesi planlanıyor. SpaceX ABD ordusu için ilk Falcon 9 görevlerini 2017 yılında başlatmıştı.

SpaceX, 2018 yılının sonuna doğru Falcon 9 ve Dragon görevleriyle astronotları uzaya taşımayı hedefliyor.

SpaceX NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) mürettebatsız kargo teslimat misyonlarını yıllardır gerçekleştiriyor. 2014 yılında NASA Amerikan astronotlarını uzaya göndermesi için Hawthorne ve Boeing şirketlerini seçti.

Musk mürettebatlı Dragon projesinde büyük ilerleme sağladıklarını söylüyor.

Musk "Bu yılın sonunda mürettabatı yörüngeye göndermeyi planlıyoruz. Teçhizat sanırım hazır olacak" dedi.

Musk mürettebatın Falcon Heavy ile uzaya gönderilen cansız manken 'Starman' ile aynı astronot giysilerini giyeceğini söyledi.

Son olarak Musk BFR megaroketini Mars'ta koloni kurulması için kullanmak istiyor.

Kağıt üstünde BFR, tüm megaroketlerin son modeli. 31 SpcaceX Raptor motorunun kullanılacağı devasa bir uzay aracı. Falcon Heavy, şirketin ürettiği 27 Merlin motorunu taşıyordu.

Roketle birleştirilmiş uzay gemisi 106 metre uzunluğunda ve alçak dünya yörüngesine 150 ton yük taşıyabilecek.

Bu, NASA'nın Ay'a gönderdiği Saturn V roketinden daha güçlü.

Uzay gemisi 100 yolcu taşıyabilecek ve uzay aracı dünya çevresinde süper hızlı yolculuklar için kullanılabilecek.

Musk bu hafta BFR hazırlıklarının çok iyi gittiğini ve şirketin artık astronotları ve uzay misyonları için son modeli Falcon Heavy'i kullanmayı planlamadığını açıkladı.

Musk "Depoyu doldurursak gemi tek aşamada yörüngeye çıkabilir" dedi.

Uzay gemisinin 2019 yılında kısa uçuşlar yapmaya hazır olabileceğini söyleyen Musk, testlerin büyük olaslıkla şirketin Teksas eyaletinin güneyinde Brownsville yakınlarında gerçekleşeceğini söyledi.

Musk "Büyük olaslıkla Brownsville yerleşkesinde olacak çünkü patlarsa geniş topraklarımız var. İlk test uçuşunun üç ya da dört yıl içinde olacağını sanıyorum" dedi.