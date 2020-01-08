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Dünya
BBC Türkçe

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Japonya yine birinci, üç sıra gerileyen Türkiye 55'inci

Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor

08 Ocak 2020 12:35

Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı. Japonya pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor.

Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

İlk 10

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'nde ilk 10 şöyle:

1

Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)

2

Singapur (190)

3

Güney Kore, Almanya (189)

4

İtalya, Finlandiya (188)

5

İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)

6

İsveç, Fransa (186)

7

İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)

8

ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)

9

Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)

10

Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)

En zayıf pasaportlar

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

100

Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)

101

Nepal, Filistin Yönetimi (38)

102

Libya (37)

103

Yemen (33)

104

Somali, Pakistan (32)

105

Suriye (29)

106

Irak (28)

107

Afganistan (26)

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