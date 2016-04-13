Dünyanın en güçlü pasaportları



Alman pasaportuna sahip olanlara birçok ülkenin kapıları sonuna kadar açılıyor. 2006 yılından bu yana Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA için indeksler hazırlayan Londra merkezli danışmanlık firması Henley& Partners’ın son araştırmasının sonucuna göre, Almanlar dünyanın tam 177 ülkesine vizesiz seyahat edebilme özgürlüğüne sahip.



İsveçliler seyahate düşkün



Listede Almanya’yı güçlü bir İskandinav ülkesi olan İsveç’in pasaportu takip ediyor. Ülkenin tablo güzelliğindeki köyleri ve bakir doğası yerli tatilcilerin favorilerinden olsa da istatistikler İsveçlilerin yalnızca yüzde 46’sının 2014 yazını kendi ülkesinde geçirdiğini gösteriyor. Zira İsveçliler dünyanın farklı yerlerine seyahat etmeyi oldukça seviyor. İsveçlilerin yurtdışına gerçekleştirdikleri seyahatlerin yüzde 71’i tatil amaçlı. Bunun için de vizesiz gidebilecekleri 176 ülke var.

Asya’da ise Singapur ve Japonya pasaportları seyahat özgürlüğünde büyük kolaylık sağlıyor. Bu ülkelerin vatandaşları 173 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Listede üçüncü sıradan dokuzuncu sıraya kadar olan basamaklarda ise Avustralya, Kanada, Güney Kore ve Yeni Zelanda pasaportları göze çarpıyor. Bir önceki araştırma sonuçlarına göre, prestij kaybeden ABD pasaportu ise kendine dördüncü sırada yer bulabildi.



Doğu Avrupa'da durum



‘‘Demir Perde‘‘ döneminin sona ermesinden sonra birçok Doğu Avrupa ülkesinin sınırları açılmıştı. O zamandan bu yana da bu ülkelerin vatandaşları seyahat özgürlüğünün tadını çıkarıyorlar. 2008 yılında Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da Schengen üyeliği elde etti. Vatandaşlarının 167 ülkeye vizesiz giriş yapabildiği bu iki ülke listede İzlanda’yla birlikte onuncu sırayı paylaşıyor.

Kolombiya pasaportu sıralamada en çok ilerleme kaydeden pasaport oldu. Turistlerin gözbebeği olan Latin Amerika ülkesi bir önceki araştırmaya göre, 25 basamak birden atlayarak 50. sıraya yükseldi. Bir başka yükselen pasaport ise 33 basamak yükselerek 57. sıraya yerleşen Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor pasaportu oldu. Bu yükselişin sebebi ise ülkenin AB’yle imzaladığı vize muafiyeti anlaşması.



Çin'de artan refahın etkisi



Japonya, Güney Kore ve ABD ile arasındaki vize uygulamasında kolaylıklar elde eden Çin de artık vatandaşlarına daha fazla seyahat özgürlüğü sunuyor. Çin vatandaşlarının büyük çoğunluğu yurt dışında tatil yapabilmelerine olanak tanıyacak miktarda gelire sahip. Basında yer alan haberlere göre, Avustralya ve İngiltere de ülkeye uyguladığı vize uygulamasında kolaylıklar sağlamayı düşünüyor.

Suriye vatandaşları yalnızca 32 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Bu da ülkeyi uluslararası pasaportlar karşılaştırmasında en alt basamağa mahkûm ediyor. Ne var ki, Suriye pasaportuna sahip olan sığınmacıların en azından Avrupa’da mülteci olarak tanınmak için bir şansları bulunuyor. Irak ya da Afganistan’dan gelen sığınmacıların şansı ise çok daha düşük.



Listenin en alt sıraları



Afganistan pasaportu da listenin en alt sırasında yer alanlardan. Bu pasaport böylece Suriye, Somali, Pakistan ve Irak pasaportlarıyla aynı kaderi paylaşıyor. Bu beş ülkenin vatandaşına diğer ülkeleri ziyaret etmenin yasal yolları neredeyse tamamen kapalı. Gerekçe ise bu ülkelerde süregelen siyasi istikrarsızlık.