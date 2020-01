Dünyanın en güçlü elli kadınından biri Adaire Fox-Martin: Çeşitlilik karlılığı da artırıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) - SAP SE Yönetim Kurulu Üyesi ve Fortune’un her yıl hazırladığı Most Powerful Woman listesinde 2017’de dünyanın en güçlü elli kadını arasında yer alan Adaire Fox-Martin şirketlerde cinsiyet, kültür ve disiplin bakımından çeşitliliği artırmanın karlılığı da yükselttiğini söyledi. Adaire Fox-Martin dünyanın en başarılı şirketlerinden birinin yönetim kurulundaki bir kadın olarak, “Bu koltukta diğer kadınlar için de rol model oluyorum” dedi ve Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çeşitlilik karlılığı da artırıyor

“Dijitalleşme cinsiyet, bölge veya kültür fark etmez – çeşitlilik ve kapsayıcılık açısından ciddi fırsatlar sunuyor” diyen Fox-Martin internetin son beş yılda gelişmiş ekonomilerin büyümesinin yüzde 21’ini oluşturduğunu aktardı. İnternetin farklı prensiplerden ve geçmişlerden insanın birlikte çalışması ve yenilik geliştirmesi için de ortam oluşturduğunu belirten Fox-Martin “Ben gerçekten bir sonraki inovasyon dalgasının iş yerinde çeşitlilik konusuna önem vermemizle geleceğine inanıyorum. Kadınlar satın alma kararlarının yüzde 80’ini doğrudan etkilediği için ürünlerin yapılışı ve pazarlanmasına veya tüm müşteri süreçlerine ilişkin söz sahibi olmaları çok önemli. Bunu görmezden gelen şirketler kendilerini riske atıyor” dedi.

SAP’de çeşitliliği teşvik etmelerinin sadece inovasyonu hızlandırmakla kalmadığını, müşteri memnuniyetini de artırdığını aktaran Adaire Fox-Martin “Ayrıca çalışan memnuniyeti de yükseldi. Bu alanda (çeşitlilik konusunda) yüzde 1’lik bir artış yıllık faaliyet karında 48 milyon euroluk bir artış getirdi. Karlılığı artırdı” dedi.

“Bu koltukta diğer kadınlar için de rol model oluyorum”

SAP Denetim Kurulu Nisan 2017’de bu göreve gelmesi teklif edildiğinde onur duyduğunu söyleyen Fox-Martin ”Hem ortağım Jennifer Morgan ile birlikte şirketin tüm gelirlerinden sorumlu olduğumuz, hem de böyle bir konumda diğer kadınlar için de rol model olacağımdan bu işi çok ciddiye alıyorum. Bu görevde hem SAP’ye, hem müşterilerine, çözüm ortaklarına ve partnerlerine hem de çalışanlarına karşı sorumluluklarım var” dedi.

SAP yüzde 25 kadın hedefine ulaştı, yeni hedef yüzde 30

Adaire Fox-Martin’in verdiği bilgilere göre SAP çeşitliliğe ve kapsayıcılığa büyük önem veriyor ve bu konu şirketin en üst seviyelerinden itibaren desteklenip teşvik ediliyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık prensiplerine göre yaşayan bir şirket. Yönetim kurulu olarak 2017 için yönetimde yüzde 25 kadın hedefi koydu ve bu hedefe altı ay erken ulaştı. SAP yönetim kurulu, şirketin yönetimindeki kadın oranını her yıl yüzde 1 artırarak 2022 itibariyle yönetimde yüzde 30 kadın oranına ulaşma hedefini koydu.

Cinsiyet eşitliğinde dünyaca tanınmış bir sertifika olan EDGE sertifikasına layık görülen ilk IT şirketi de olan SAP bu yıl Fortune’un Kadınlar İçin En İyi 100 Şirket listesinde de 21’inci sıradaydı. Fox Martin bu konudaki bazı çalışmalarını şu sözlerle ifade etti: Kadınların kariyer hedeflerini desteklemek ve teşvik etmek adına eğitim programları gerçekleştiriyoruz.

\"Birçok seviyede hala ücret eşitsizliği var\"

“İş dünyasında birçok seviyede hala ücret eşitsizliği mevcut” diyor Adaire Fox-Martin. Dünyanın en güçlü kadınları arasında yer aldığı halde ücret eşitsizliği olduğunu vurguluyor. Bu konuda şirket içinde yaptıkları çözümleri ise şöyle aktarıyor: “SAP’de zam dönemlerinde değişiklik planlamalarına imkan sağlıyoruz. Örneğin ben Asya Pasifik bölgesi başkanıyken bir ücret eşitliği programı başlatmıştım ve aynısı Kuzey Amerika’da da uygulandı. Düzenli olarak küresel ücret politikamızı gözden geçiriyor ve ücret eşitliği açısından analizler yapıyoruz. Yönetici eğitimlerimizde ve eğitim materyallerimizde yöneticilerimizin gelecek zam dönemlerine hazırlık yapmaları için bu konuyu devamlı vurguluyoruz. Ayrıca birçok üst düzey yöneticimiz bu konuya çok ilgili. Arzumuz eşit iş ve eşit performans için eşit ödüllendirme sağlamak. Ücret eşitliği konusu işe alım süreçlerimizde de çok önemli bir konu.”

SAP’den yüzde 41’le üst yönetimde kadın rekoru

Adaire Fox-Martin Türkiye’de kadının iş dünyasındaki yerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin genç ve dinamik bir iş gücü var. Gençler çok eğitimli. Kadınların Türkiye’de iş dünyasına katılımı her yıl artıyor. SAP Türkiye’de toplam işgücünün yüzde 41’ini kadınlar oluşturuyor. 2017 yılında ise şirketimiz üst düzey yönetici pozisyonlarında yüzde 35 oranında kadınla bu anlamda şimdiye kadarki en yüksek oranı kaydetti. İş dünyasında daha fazla kadın lidere ihtiyacımız var. Çeşitlilik şirketlere değer katıyor. SAP’nin cinsiyet çeşitliliğine olan bağlılığı sadece çalışanlarla da sınırlı değil. Yeni nesil insan kaynakları çözümümüz SAP SuccessFactors HCM yazılımında iş süreç uzmanlığımızı sektör lideri makine öğrenimi teknolojileriyle birleştirerek çalışma ortamlarında bilinçsizce yapılan bir ayrım olup olmadığını tespit ediyor ve olduğu durumlarda engelliyoruz.”

2022’de üst yönetimin yüzde 30’u kadın olacak

SAP Mart 2013’te şirkete dört temel alanda çeşitlilik getirme stratejisini duyurmuştu: cinsiyet eşitliği, kültür ve kimlik, nesiller arası zeka ve engelliler. Geçtiğimiz yıl SAP “yönetimde yüzde 25 kadın” tutturdu ve SAP İcra Kurulu bu yıl bu kotayı da artıracağını duyurdu. SAP Yönetim Kurulu 2020 itibariyle üst düzey yönetimlerde kadın sayısını artırmak için çabalamaya, 2020 için yüzde 288 ve 2022 için yüzde 30 olan kotaya ulaşmayı hedefliyor.

Tüm şirketler yazılım şirketine dönüşüyor

“Gelişmekte olan pazarlarda inovasyonun hızı muazzam ve bu hızın yanında düşünce yapısı ve işe bakış açısı da ciddi bir değişim geçiriyor” diyen Adaire Fox-Martin geçtiğimiz günlerde dijital dönüşüme sonuna kadar kucak açan Çin’de olduğunu aktardı ve şöyle konuştu: “Teknoloji tüm iş kollarında olabilecek en iyi şekilde uygulanıyor. Sanki artık geleneksel iş kolu kalmamış gibi. Tüm şirketler diğer şirketlerin faaliyet alanına ortak veya rakip olarak giriyor. Her şirket bir yazılım şirketine dönüşüyor.”

Uzakdoğu tüm sektörlerde inovasyon geliştiriyor

Adaire Fox-Martin Uzakdoğu’nun tüm sektörlere inovasyon getirdiğini ve dijitalleşme sayesinde artık geleneksel bir sektörün neredeyse kalmadığını vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: “Kasım ayında Bekarlar Günü’nde örneğin, Alibaba Group online alışverişte 25.3 milyar dolar ile akıl almaz bir tek gün satış rekoru kırdı ve 24 saat içinde 1.48 milyar işlem gerçekleştirdi. Böyle bir ölçek muazzam ve bu ölçekte online alışverişi destekleyen teknoloji ve süreçleri sadece hayal edebiliriz. Uzakdoğu işin mutfağından sahneye çıkmakla kalmadı, tüm sektörlerin inovasyon geliştiricisi de oldu.”

“Önümüzdeki 5-10 yılda Türkiye’de ciddi ilerleme bekliyorum”

Türkiye Doğu ve Batı arasında bir köprü olarak Batı’nın gelişmişliğini ve Doğu’nun hızını ve inovasyonunu tek güçlü bir inovasyon büyümesi altında bir araya getirme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Adaire Fox-Martin “Türkiye gelişmekte olan bir ülke ve dijital dönüşümünü çok hızlı yaşıyor. Türk şirketler son yıllarda dijital dönüşüm projelerine ciddi anlamda yatırımlar yaptı ve bu devam ediyor olacak. Ben önümüzdeki beş-on yıllık süreçte bulut bilişim, blockchain, makine öğrenimi ve yapak zeka gibi son teknolojilerin uygulanması açısından Türkiye’de ciddi ilerlemeler olacağına inanıyorum. Dijital dönüşüm yaşamayan şirketler hayatta kalamayacak. Bu yüzden Türkiye dünyada küresel bir oyuncu olmak adına konumunu güçlendirmek için kararlı adımlar atıyor ve önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla IT yatırımı yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’de kamu sektörünün dijital dönüşümüne talibiz

SAP’nin Türkiye’deki odak noktalarından biri kamu sektörünün dijital dönüşümü. Şirketin arzusu Türkiye ekonomisine yüksek katma değerli çözüm ve hizmetleriyle ciddi katkı sağlamak. 25 sektördeki derin uzmanlık ve deneyimiyle SAP Türk şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekliyor. Adaire Fox Martin “Türkiye’deki en büyük müşterileriyle gerçekleştirdikleri birçok dijitalleşme projesiyle gurur duyuyoruz” dedi.

“Türkiye IT çözümlerinde bölgesel bir üs olabilir”

Adaire Fox-Martin Türkiye’nin IT çözümlerinde bölgesel bir üs olabileceğini söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı: “SAP Türkiye’de bir inovasyon merkezi kuran ilk küresel yazılım şirketi. SAP İstanbul Geliştirme Merkezi, SAP’nin dünya çapında 20 laboratuvar ve binlerce yazılım geliştiricisi olan Ar-Ge ağının bir parçası. Kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan bir ülke olarak Türkiye’nin yenilikçi IT çözümleri için bölgesel bir üs olma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki geliştirme merkezimizde big data ile ilgili çözümler geliştiriyor ve bu çözümleri dünyaya ihraç edilen ürünlere dönüştürüyoruz. SAP VORA çözümü İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezi’nde geliştirildi. Dünyadaki tüm SAP müşterilerinin kullandığı Hadoop ve kurumsal veri genelinde zenginleştirilmiş interaktif analitik sağlayan bir çözüm SAP Vora. Ayrıca SAP Startup Focus Program’ımızla da Türk start-upların dünya sahnesinde aktif rol almaya teşvik ediyoruz”

Bulut bilişimde yüzde 30 büyüme hedefliyor

SAP cloud alanında son beş yıldır yüzde 30 ve üzerinde bir hızla büyüyor. Cloud gelirleri (abonelik ve destek hizmetleri) 2017 yılında 3.8 ila 4.0 milyar euro ve 2016’daki 2.99 milyar euroya göre neredeyse yüzde 30 artış kaydetti. 2016’da toplam gelirleri 22 milyar euro olan SAP 2020 yılı itibariyle toplam yüzde 30 civarında bir cloud büyümesi hedefliyor. Şirketin 2020 yılı itibariyle hedeflediği cloud gelirleri 8.0 ila 8.5 milyar euroyken, grubun toplam gelirlerinin ise 28-29 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)