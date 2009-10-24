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Yaşam

Dünyanın en güçlü çocuğu

Romanyalı Giuliano Stroe 4 yaşında ve dünyanın en küçük Body-building vücut sporcusu olarak biliniyor.

24 Ekim 2009 03:00

Romanyalı Giuliano Stroe 4 yaşında ve dünyanın en küçük Body-building vücut sporcusu olarak biliniyor. 2 yaşından beri vücut geliştirme yapan Giuliano ailesi ile birlikte İtalya'da yaşıyor.


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Bu sene İtalyan TV'lerinde yaptığı vücut şovlarından sonra rekorlar kitabına girmeye hak kazanan ufaklık kaslarıyla herkesi şaşkına çeviriyor. Şovlarında bacaklarının arasına ağırlık alıp ellerini üzerinde 10 metre yürümek gibi azami güç gerektiren gösteriler yapan Giuliano Youtube'da da en çok izlenenler arasına girdi.

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