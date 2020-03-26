Dünyanın en güçlü 20 ekonomisini oluşturan ülke liderleri Koronavirüs gündemiyle telekonferansta buluşacak

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin liderleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını gündemiyle bugün telekonferans yoluyla olağanüstü toplanacak.

Saat 15.00'te yapılacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

Sanal zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlık edecek. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, Koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek.

Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.