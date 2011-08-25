T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, 'dünyanın en güçlü 100 kadını' listesinde birinci sırada yer aldı.



Ekonomi dergisi Forbes'un "dünyanın en güçlü 100 kadını" listesinin birinci sırasına yerleşmesinde, Avrupa'nın gerçek küresel ekonomisinin başı olarak nitelendirilen Merkel'i Ortadoğu'daki olaylar ve Wikileaks meselesiyle baş ettiği için. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton izlerken, üçüncü sırada Latin Amerika'nın en büyük ekonomik gücü Brezilya'nın ilk kadın devlet başkanı olarak Dilma Rousseff yer aldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın 78. sırada olduğu listede 8 devlet başkanı 29 da üst yönetici bulunuyor.

Aralarında en genç olarak 25 yaşındaki Lady Gaga ve Britney Spears gibi şarkıcıların da bulunduğu listede ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen yılın birincisi eşi Michelle Obama 8. sırayı alırken, 49. sırada yer alan 85 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth listenin en yaşlısı oldu.

100 güçlü kadının ortalama yaşının 54 olduğu ve bu kadınların toplam 30 trilyon doları idare ettiği belirtildi.