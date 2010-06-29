Dünyanın en güçlü 100 ismi belli oldu

T24 - Forbes dergisi dünyanın en etkili 100 ünlü ismini belirledi. Forbes'ün "En Güçlü 100" listesinin 1 numarası bu yıl Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey. Liste ünlülerin magazin basını ve hayranları tarafından ne kadar çok takip edildiğine dair verilerle oluşturuldu. Listenin üst sıralarında Tiger Woods, Lady Gaga, Beyonce ve Sandra Bullock gibi isimler de var.



Talk show sunucusu Oprah Winfrey'nin şöhreti Amerika sınırlarını çoktan aştı.



O sadece izleyicilerinin günlük hayatlarını değil, Amerika'da siyaseti bile etkileyen bir ünlü. Ama efsane haline gelen sabah şovunu bu yıl bitiriyor. Kendi televizyon kanalı üzerinde yoğunlaşacak.



Bu haber başta olmak üzere onu manşetlere taşıyan pek çok konuyla Forbes'ün "En Güçlü 100 Ünlü" listesinde bu yıl birinci sırada.



Geçen yılın birincisi sinema yıldızı Angelina Jolie bu yıl 18'inci sırada.



Listenin hazırlandığı dönemde piyasaya çıkan filmi olmadığı için hızla irtifa kaybetti.



Kameralar onu bu yıl daha çok insani yardım çalışmalarıyla gördü. Haiti'de deprem mağdurlarına yardımda başı çeken ünlülerden biri oldu.



Forbes'un güçlü ünlüler listesinin ilk 10'unda sadece bir sporcu var.



Karısına defalarca ihanet ettiği şiddetli bir kavgayla ortaya çıkan, daha sonra golfe uzunca bir ara veren Tiger Woods.



Spor habelerinden çok magazin haberlerine konu olan Woods listenin 5 numarasında.



Boşanmak için ödemek zorunda kalacağı rekor tazminatla daha uzun bir süre magazin sayfalarında yerini koruyacağa benziyor.



Hem şarkıları hem de tarzıyla müzik dünyasında hızla yükselen Lady Gaga bu yıl listede 4 numaradan girdi.



Geçen yılın 4'üncüsü Beyonce, bu yıl Oprah'dan sonra en güçlü ikinci ünlü.



Listenin ilk 10'unda 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscarını aldıktan haftalar sonra ihanete uğradığı anlaşılan ve evliliği yıkılan Sandra Bullock da var.





