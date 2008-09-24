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Yaşam

Dünyanın en geniş baskısı Erciyes'te

Özel Erciyes Eğitim Kurumları Tevfik Kuşoğlu İlköğretim Okulu tarafından 106 öğrencinin katılımıyla hazırlanan el baskısı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

24 Eylül 2008 03:00

Özel Erciyes Eğitim Kurumları Tevfik Kuşoğlu İlköğretim Okulu tarafından 106 öğrencinin katılımıyla hazırlanan el baskısı, Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Kayseri'de kanser hastaları ile lösemili çocuklara moral ve destek vermek amacıyla özel bir ilköğretim okulu tarafından hazırlanan 2 bin 944 metrekare `Mavi Yolculuk' adlı el baskısı çalışması, `Dünyanın En Geniş Baskısı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hak kazandı. Rekor ise tescil edildi.

Genel Müdür Metin Bekiş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıkları çalışmanın Rekorlar Kitabına girmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Proje koordinatörü Erdem Örnek, kansere ve lösemili çocuklara moral vermek amacıyla başlattıkları çalışmada, mutlu sona ulaştıklarını kaydetti. 2.5 yıldır sürdürülen çalışmanın ürününü aldıklarını belirten Erdem Örnek, ``Kanvas kumaş üzerine, farklı renklerde hazırlanmış su bazlı boyaları kullanarak, deniz altındaki yaşamı ele alan `Mavi Yolculuk' temalı el baskısı çalışmasını tamamladık. Okul olarak, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirerek, bu rekoru dünyaya taşıdık. Rekor, daha önce 337 metrekare ile Çin, 354 metrekare ile ABD, bin 800 metrekare ile Macaristan, bin 991.30 metrekare ile Hong Kong'da Lo Fung Art Galerisi, `Love And Peace (Sevgi ve Barış) temalı ve 26 Mart 2008'de de 2 bin 500 metrekare ile Katar'daki Doha'daki Rasgas Limited şirketi tarafından kırıldı. Okulumuz da 2 bin 944.62 metrekare bez üzerine el baskısını tamamlayarak, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Rekorun tescilendildiğine ilişkin belge de elimize ulaştı'' dedi.

El baskısında görev alan 8'inci sınıf öğrencisi Büşra Yılmaz, amaçlarının lösemili ve kanser hastalarına yardım etmek olduğunu kaydetti.

Parçalanıp satılacak

Proje koordinatörü ve Özel Tevfik Kuşoğlu İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Erdem Örnek, el baskısını parçalayacaklarını söyledi. Parçaları bazı alışveriş merkezlerinde ve salonlarda sergileyeceklerini belirten Örnek, ``Sergilenen parçaları satacağız. Elde edilen geliri de kanser hastalarına vereceğiz'' diyerek, sözlerini tamamladı.

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