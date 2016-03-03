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Ekonomi

Dünyanın en genç milyarderi 19 yaşında

Norveçli tütün markası Tiedemanns’ın varisi 19 yaşındaki Alexandra Andresen’in serveti 1,2 milyar dolar

03 Mart 2016 12:28

Forbes’un açıkladığı “En genç milyarderler” listesinin zirvesini bu yıl 19 yaşında bir Norveçli aldı. 2005 yılında İskandivan Tekel Şirketi’ne 500 milyon dolara satılan Oslo merkezli Tiedemanns’ın varisi Alexandra Andresen’in serveti 1,2 milyar dolar. 20 yaşındaki kardeşi Katharina da aynı miktarda servete sahip. İki kardeş aynı zamanda finans ve emlak sektöründe varlık gösteren Ferd Holding’in yüzde 42,2 hissesine sahip.  Babaları Johan Andresen, 2007 yılında hissesini kızlarına devretmiş olsa da hâlen Holding’in CEO’su.

Amsterdam Üniversitesi’nde sosyal bilimler okuyan Alexandra Andresen’in aile işini devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor.  Instagram hesabını binicilik fotoğraflarıyla dolduran Andresen, 2015’te Eurodressage’a verdiği röportajda “Hayatımın sonuna kadar at binmek istiyorum” demişti.

Ferd Holding’in kurumsal dergisine de konuşan Andresen, haftalık harçlıkları ve binicilikten kazandığı ödüllerle her zaman para biriktirdiğini söylemiş, biriktirdikleri ile ailesine sormadan istediğini satın alabildiğini belirtmişti.

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Andresenen genç milyarder

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