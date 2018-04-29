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BBC Türkçe

Dünyanın en genç liderleri

Emmanuel Macron 39 yaşında Fransa Cumhurbaşkanı oldu, ülkesinde 1848'te 40 yaşında iktidara gelen Louis-Napolyon Bonaparte'ın yaklaşık 170 yıllık rekorunu da kırdı. Peki dünyanın diğer genç liderleri kimler?

29 Nisan 2018 20:30

Dünyadaki en küçük ülkelerden biri San Marino'nun başında dünyanın en genç lideri Vanessa D'Ambrosio var.

Vanessa D'Ambrosio sadece 29 yaşında.

İtalya'nın çevrelediği ülkesinin nüfusu 33 bin.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gençlerin ilgi gösterdiği ikonlardan biri olmayabilir ama dünyanın en genç ikinci lideri konumunda.

Kim sadece 34 yaşında.

2012 yılından bu yana görevde olan Kim, ülkesinde sık sık nükleer silahların ve uzun menzilli füzelerin geliştirilmesini denetliyor.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Estonya'da 2016 yılındaki seçimler sonrası, Juri Ratas Başbakan oldu.

38 yaşındaki Ratas, Estonya'da özellikle Rusça konuşan azınlıklarının desteğini alıyor.

Ukrayna'nın 2016'da göreve gelen Başbakanı Volodimir Groysman 38 yaşında.

Ancak Ukrayna'da asıl yetkiler Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun elinde.

Başbakan Groysman ise ülke tarihinin ikinci en genç başbakanı.

Muhafazakar Groysman Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğini destekliyor ancak eşcinsel evliliklere karşı.

Seçilmemiş yöneticiler arasında Bhutan'ın 37 yaşındaki kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuck da listeye girebilir.

Halk arasında çok sevilen kral 2006 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor ve Himalaya doğasına zarar vermeden kalkınmayı hedefliyor.

Kral Wangchuck ülkesinin mutlak monarşiden çıkarak anayasal monarşiye geçmesini destekliyor.

Bir diğer kraliyet lideri 2013 yılında Katar Emiri olan 36 yaşındaki Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani.

İngiltere'nin ünlü Sandhurst askeri akademisinde eğitim alan Al Thani ülkesinin silahlı kuvvetlerinin başkomutanı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin başkanı.

Katar Emiri ülkesinin futbolda 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanmasını başardı.

Bir zamanlar Körfez ülkelerinin en yoksulu olan Katara bugün en zenginlerinden biri.

Ancak Katar göçmen işçilere muamelesi ndeniyle insan hakları örgütleri tarafından sıklıkla eleştiriliyor.

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