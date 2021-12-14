Dünyanın en genç cumhuriyeti Barbados, tüm vatandaşlarına evrensel temel gelir dağıtmayı planlıyor

Britanya monarşisinden ayrılarak dünyanın en genç cumhuriyeti olan Barbados, vatandaşlarına evrensel temel gelir dağıtmayı planlıyor.

Business Insider’da yer alan habere göre, Barbados hükûmeti, ülke gelirinin bir kısmını düzenli olarak yetişkin vatandaşlarına dağıtmayı planlıyor.

Barbados Başbakanı’nın Yatırım ve Mali Hizmetler Özel Temsilcisi Avinash Persaud, Barbados’un Karayipiler ve Latin Amerika’daki çok sayıda ülke gibi pandemiden ekonomik olarak kötü etkilendiğini, zorlanan vatandaşların toparlanması için bir destek arayışında olduklarını söyledi.

Persaud, devletin doğal kaynak yatırımlarından elde edilen bir kısmının vatandaşlara düzenli bir şekilde dağıtılmasını önerdi. Buna göre, Barbadoslulara verilecek miktar, vatandaşların evrensel temel gelir oluşturmak için şimdiden aldığı yıllık ters vergi kredisiyle birleştirilebilir. Bu sistemde yılda 25 bin Barbados Doları’ndan az kazanan Barbadoslular, yıllık 1300 Barbados Doları, ters vergi kredisi alabiliyor.