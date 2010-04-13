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Sağlık

Dünyanın en genç alzheimer hastası bebeğini unuttu

Avustralya'da genç yaşta Alzheimer olan 31 yaşındaki anne, doğum yaptığını dahi hatırlamıyor.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Avustralya'da hamileliği sırasında ileri derecede Alzheimer hastalığına yakalanan 31 yaşındaki genç anne, ne bir bebek doğurduğunu ne de hamilelik sürecine dair en ufak bir ayrıntıyı hatırlıyor.


İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, Sydney kentinde yaşayan Rebecca Doig, geçen Ağustos ayında eşi Scott'tan hamile kalmıştı. Ancak hamileliğinin ilk evrelerinde  hafıza  kaybı, unutkanlık gibi belirtiler ortaya çıkınca yapılan muayene sonucunda, talihsiz kadına doktorlar "kalıtsal Alzheimer" hastalığı teşhisi koydu.


ŞİMDİLİK ÇOK SAĞLIKLI


Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen ve Emily adı verilen bebeğinin, 2.7 kilogram ağırlığında ve son derece sağlıklı olduğu açıklandı. Rebeca'nın belediyede çalışan kocası Scott Doig ise doktorların, doğacak çocuğun Alzheimer'a yakalanma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söylediklerini ifade etti.


Doig, "Karım kısa süre öncesine kadar ibağımsız, sempatik ve parlak bir gençti. Çocukları çok seviyor ve anne olmak istiyordu. Hastalığı tahminimizden hızlı ilerledi. Geçen hafta en büyük dileği gerçekleşti, anne oldu ama yeni doğan kızını bile tanıyamıyor. Gelecek hepimiz için zor olacak ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.


BEBEK GİBİ BAKILIYOR


Dünyanın en genç Alzheimer hastalarından biri olduğu söylenen Rebecca'nın kocası Scott, "Eşim 14  haftalık hamileyken bebeği test ettik. Onun ailesi ve ben, hamileliğin  devamı  yönünde karar verdik" diye konuştu.


Beyninin ön, yan, ve temporal lobları çöken eşinin adeta bir bebek gibi 24 saat bakıma ihtiyacı duyduğunu ifade eden talihsiz koca, "Artık tek amacım, onun rahat edebileceği bir ortam sağlamak" dedi.


Bu yaş grubunda Alzheimer hastalığına yakalanma oranının, tüm vakaların sadece yüzde 5'i gibi küçük bir bölümünde görüldüğü ve bu türün hızla ilerlediği belirtilirken, doktorlar da Rebecca Doig'ın ileri derece Alzheimer'ın pençesindeyken çocuk dünyaya getiren ilk hasta olabileceğini de ifade ediyor.

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