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Dünya

Dünyanın en garip kazası; çatıdan düşen adamın makatına kürek sapı girdi

ABD'nin Ohio eyaletinde evinin çatısından düşen adam, dünyanın en ilginç olaylarından birini yaşadı

13 Kasım 2014 21:55

ABD'nin Ohio eyaletinde, evinin çatısından düşen adamın başına gelebilecek en tuhaf kaza geldi. Çatıdan düşmesi bir kenara adamın makatına kürek sapı girdi

posta.com.tr'nin haberine göre, Discovery belgesel kanalında yayınlanan "Acil Servisin Anlatılmamış Hikayeleri" adlı televizyon programında anlatılan olay doktorları bile şaşkına çevirdi.

Talihsiz adamı kürek sapından kurtaran ekibin başında bulunan Dr. Kevin Klauer akılalmaz kazayı şöyle anlattı: "Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Meslek hayatım boyunca başıma gelen en zor ve en ilginç olaydı. Tıp fakültelerinde makatına kürek sapı girmiş bir hastayı nasıl tedavi edersiniz diye bir eğitim vermiyorlar.”

Hastanın geldiği sırada çok kan kaybettiğini kazanın olduğu an ölme riskinin de yüksek olduğunu söyleyen doktor küreğin sapının hastanın iç organlarına da saplanmış olmasından korktuklarını anlattı.

Zorlu operasyonun ardından hastanın makatından kürek sapı çıkarıldı. Talihsiz adam iki hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

 

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