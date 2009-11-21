Dünyanın en etkili 5. Müslümanı Erdoğan

T24 - "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinin 5. sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yer aldı.



BD’nin Georgetown Üniversitesi ve Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Etüdler Merkezi tarafından açıklanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinin 5. sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.



"En Güçlü Müslümanlar" listesine Türkiye'den Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Fethullah Gülen gibi isimler de girdi. Listede 3'ü ilk 50'de, 17'si ise ilk 500'de olmak üzere Türkiye'den toplam 20 isim var.



Liste, kişilerin ‘kendi ülkelerindeki güçleri, çevre ülkeler üzerindeki etkileri ve 2009 yılında dünyada yaşanan gelişmelere katkıları göz önünde bulundurularak hazırlandı.



Türkiye'den, listeye ilk 50 sıradan giren diğer isimler ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Fethullah Gülen oldu. Listeye ‘Türk vaiz’ sıfatıyla giren Gülen 13. sırada yer alırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise 28. sırada yer aldı.



Listenin birinci sırasında Suudi Arabistan Kralı Abdullah, ikinci sırasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, üçüncü sırasında Fas kralı Muhammed, dördüncü sırasında Ürdün Kralı Abdullah yer aldı.



Listenin ilk on sırasında, demokratik yollarla seçilmiş tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olması dikkat çekti.



Araştırma raporunda Başbakan Erdoğan için ‘dünyanın en yoğun nüfüslu ve ekonomik olarak en gelişmiş Müslüman ülkelerinden birinin Başbakanı’ sözleri kullanıldı. Erdoğan’ı AB değerlerine bağlı, komşularıyla ‘sıfır sorun’ prensibine inanan şeklinde tanımlayan raporda, Başbakan’ın Anıtkabir önünde çekilmiş bir fotoğrafı kullanıldı.



Listeye 28. sıradan giren Abdullah Gül ise, ‘Türkiye’nin islami bir geçmişe sahip ilk Cumhurbaşkanı’ olarak tanıtılıyor. Gül’ün, Başbakan Erdoğan’la birlikte Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için çalıştığı belirtilirken, Kürt açılımındaki kilit rolü ve Ermenistan ziyaretiyle başlattığı etkili sürece de dikkat çekiliyor.



Ekrem Dumanlı da listede



Listenin zirvesindeki ilk 50 isim sıralı şekilde verilirken, kalan 450 isim sıralamaya tabi tutulmayarak meslek ve etki alanlarının özelliğine göre kategorize edildi.



Buna göre dünyanın en etkili 500 müslümanı listesine giren diğer Türk isimler şöyle:



Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Fatma Benli, Ali Bulaç, Prof. Dr Mustafa Çağrıcı, , Ekrem Dumanlı, Prof. Necmettin Erbakan, Halit Eren, Dr. Mehmet Görmez, Hayrünnisa Gül, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr İbrahim Kalın, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Harun Yahya, Rabia Yalçın.