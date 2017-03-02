Dünyanın en eski yaşam kalıntısı 'bulundu'

Bilim insanları yeryüzündeki en eski organizmalara ait fosilleri bulmuş olabileceklerini açıkladılar.

Rocky Dağları'nın Kanada kısmında yer alan mikrofosillerin 4.28 milyar yıl yaşında olduğu belirtiliyor.

Bu, gezegenin oluşumundan kısa bir süre sonraya ve yeryüzünde bulunan en eski yaşam kanıtından yüz milyonlarca yıl öncesine denk geliyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmacıların buluduğu mikroplar insan saçının 10'da 1'i genişliğinde ve önemli miktarda hematit, bir çeşit demir oksit, içeriyorlar.

Bulguları inceleyen profesör Matthew Dodd, buluşun yaşamın kaynağına ilişkin ışık tutabileceğini öne sürüyor:

"Keşif, insanoğlunun kendine sorduğu en büyük sorulara yanıt veriyor: Nereden geldik ve neden buardayız?"

İngiltere'deki University College London profesörü Dodd, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bilinen en eski yaşam kalıntılarını elinizde tutmak, onlara bakmak ve onları analiz etmek o kadar da önemli olmadığınızı hissettiriyor" diyor.

Araştırmacı Dominic Papineau ise buldukları maddenin önemini anladığında hissettiklerini şu sözlerle açıklıyor: "Kendi kendime 'Bulduk, gezegendeki en eski fosilleri bulduk' dedim."

Mikrorganizmaların bulunduğu bölge yeryüzündeki en eski volkanik ve tortul kayalardan bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Ekip, Quebec'teki ısınan ve mineral zengini suların tabandan yükseldiği deniz yatağının etrafındaki hidrotermal yarıklara baktılar.

Bulunan maddenin stromatolit kalıntıları, yani o döneme ait bakterilerle birbirine tutturulmuş mineral taneciklerden oluşan çökelti, barındırdığı belirtiliyor.

Araştırmacılar aynı zamanda o dönemde Mars yüzeyinde sıvı su ve yaşamın var olmasına sağlayacak benzer koşulları olduğunu öne sürüyorlar.

Dünya üzerindeki en eski yaşam izlerine ilişkin her buluş şüpheyle karşılanıyor, çünkü bulunan maddelerin bir kısmının doğal olmayan süreçler sonucunda oluşma ihtimali var.

Ayrıca, kayaların yıllar içinde değişime uğrama ihtimali nedeniyle de analizin karmaşık olduğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar yeryüzünde en eski yaşam kalıntılarının Avustralya'nın batısındaki 3.48 milyar yıllık kayalarda bulunduğu kabul ediliyor.