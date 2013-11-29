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Yaşam

Dünyanın en eski 'umumi tuvaleti' dinozorlara ait

Arjantin'de dinozor dışkısıyla dolu devasa büyüklükte bir toplu tuvalet ortaya çıkarıldı

29 Kasım 2013 10:22

Bilim çevreleri, binlerce fosilleşmiş dinozor dışkısının toplu halde bulunduğunu açıkladı. 240 milyon yıllık kazı mekanı "dünyanın en eski umumi tuvaleti" olarak adlandırıldı.

Uzmanlar, ilk kez dinozor gibi tarih öncesi canlıların dışkılarını ortak alanlara yaptıklarına dair bulgulara ulaşıldığını söylüyor. Bulunan fosilleşmiş atık, tarih öncesi dönemde dinozorların beslenme düzeni, hastalıklar ve bitki türlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Fil, antilop ve at gibi modern dönemde görülen hayvanların ortaklaşa belirlenmiş yerleri tuvalet olarak kullandıkları biliniyor. Bu tür canlıların bunu hem kendi bölgelerini belirlemek hem de parazitlerin yayılmasını en aza indirmek için yaptıkları düşünülüyor. Ancak daha önce görülmemiş büyüklükte olan Arjantin'deki "tuvalet", daha önce bulunan 220 milyon yıllık tuvalet kazısı rekorunu kırmış oldu.

Fosilleşmiş dışkıların 40 cm genişliğinde ve birkaç kilo ağırlığında oldukları belirtildi. Uzmanlar, dışkıların sahiplerinin çevrede kemikleri bulunan ve günümüzün gergedanının atası kabul edilebilecek Dinodontosaurus türüne ait olduğunu düşünüyor. Keşfi yapan araştırma ekibi Crilar-Conicet Üniversitesi'nden Dr. Lucas Fiorelli, bu umumi tuvaletin öncelikle parazitleri önlemek, ikinci olarak da diğer saldırgan hayvanlara "Bakın, biz çok kalabalığız. Ayağınızı denk alın!" mesajı vermeyi amaçladığını tahmin ediyor.

Uzmanlar fosilleşmiş dışkıların zamanda bir yolculuk sunduğuna ve incelendikçe bugün pek az bilinen doğa koşullarına ışık tutacağına inanıyor.

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