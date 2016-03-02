Dünyanın en eski uçak gemisi otel olacak

Dünyanın en eski ve İngiliz donanmasının 1959-1984 yıllarında kullandığı uçak gemisi Hermes, 500 odası ve kumarhanesi olan bir otele dönüştürülecek.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan'ın 1986 yılında satın aldığı, İngiltere ve Arjantin arasında 1982 yılında Falkland Savaşı'nda önemli rol üstlenen uçak gemisi Hermes'i 500 odalı bir otel haline getirelecek.

İngiliz Times gazetesinin yayımladığı haberde 117,7 milyon dolar harcanması planlanan gemide ayrıca restoranlar, yüzme havuzları ve bir gece kulübünün yer alacağı belirtildi.

2018 yılında açılması planlanıyor

Hindistan'da kumar oynamak yasak olduğu için gemide yapılması planlanan en dikkat çekici mekan ise kumarhane oldu. Kumar oynanması için geminin uluslararası sulara çekileceği ve kumar oynamak isteyen kişilerin gemiye helikopterlerle getirileceği gelen bilgiler arasında.

Bu arada beş yıldızlı otel haline gelecek geminin 2018 yılında kullanılmaya başlanması planlanıyor.