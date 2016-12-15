T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın en eski su kaynağı bulundu

Su kaynağının en az iki milyar yıldır beklediği ifade edildi

15 Aralık 2016 02:33

Kanadalı bilim adamları, bakır, çelik ve gümüş çıkarılan bir madenin 3 kilometre derinliğinde, en az 2 milyar yıldır bekleyen su kaynağı buldu.

Toronto Üniversitesinin yaptığı, ABD'nin San Francisco eyaletinde düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği sonbahar toplantısında tebliğ edilen çalışmaya göre, Kanada'daki bir madende 2013'te bulunan ve dünyanın en eski su kaynağı olarak bilinen 2,4 kilometre derinlikteki 1,5 milyar yıllık su kaynağından 500 bin yıl daha eski bir başka su kaynağı yine aynı madende keşfedildi.

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Barbara Sherwood Lollar, dünyanın en eski su kaynağının bulunduğu madende yaptıkları çalışma sonuçlarının, kendilerini daha derinlerde araştırma yapmaya sevk ettiğini belirtti.

Lollar, buldukları suda bir zamanlar yaşamış olan tek hücreli canlılardan kalma kimyasal izlerine rastladıklarını kaydederek, "Sudaki sülfata bakarak, geçmiş zamanlara ait hayat varlığının izlerini görmek mümkün. Sıvının içinde bir takım mikroorganizmalar tarafından üretilmiş olması muhtemel işaretler görüyoruz, ki bu işaretler tek bir gecede oluşmuş olamaz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Lollar ayrıca, sıvının içindeki organizma izlerinin kendilerine bir "jeolojik zaman cetveli" sunabileceğini de belirtti.

Bu arada, söz konusu su kaynağı gibi yeryüzü kaynaklarında yapılan çalışmaların, güneş sisteminde başka nerelerde yaşam alanı kurulabileceğine dair ipuçları verebileceği de kaydedildi.

 
 

ETİKETLER

su kaynağıkanadatorontoen eski su kaynağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24