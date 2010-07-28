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Yaşam

Dünyanın en eski seks oyuncağı bulundu

İsveçli bilim insanları dünyanın en eski seks oyuncağını bulduklarını açıkladı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- İsveçli bilim insanları dünyanın en eski seks oyuncağını bulduklarını açıkladı.
 




Geyik boynuzundan yapılmış olan ve Taş Devri’nden kaldığı düşünülen bu seks oyuncağı, kadınlar için günümüzde üretilen seks oyuncaklarına da çarpıcı bir biçimde benziyor. M.Ö. 4000’li yıllara tarihlendirilen 15 santimetre uzunluğunda ve 2 santimetre çapındaki oyuncak, bir penis kopyası. İsveçli arkeolog Martin Rundkvist, “Bizim şu anda aradaki benzerliği kolaylıkla gördüğümüz gibi, o zaman yaşayan insanlar da bu oyuncağı penise benzetmek için uğraşmış” diyor. Arkeologlar bu seks oyuncağının, İsveç kenti Motala’da, M.Ö. 4000-M.Ö. 6000 arasındaki dönemlerden tarihi kalıntılarıyla zengin Mezolitik bir bölgede ve zıpkınlamayla bağlantılı olabilecek birçok kemik ve taş parçanın arasında bulunduğunu belirtiyor.

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