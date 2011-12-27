-Dünyanın en eski satış tableti Mardin'de MARDİN (A.A) - 27.12.2011 - Dünyanın en eski satış tableti (senedi) Mardin Müzesi'nde sergileniyor. Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında Nusaybin ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Gırnavaz Höyüğü'nden 1994 yılında gerçekleşirilen kazılarda çıkarılan tabletin, yaklaşık bir yıldır müzede sergilendiğini söyledi. Yapılan tercüme ve araştırmalar sonucunda tabletin, dünyanın en eski satış tableti olduğunun belgelendiğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: ''M.Ö 7-8. yüzyıla ait bu senedin dünyada bundan en eski satış senedi olduğunu fark ettik. Tabletin dünyanın en eski satış senedi olduğu belirlendi. Bu nedenle dünyanın ilk tapu belgesi olarak kabul ediyoruz. O dönemde özel mülkiyet kavramının olduğu ortaya çıkıyor. Bu çivi yazılı tablet, M.Ö 7–8. yüzyılda Yeni Asur Dönemi diye tabir ettiğimiz dönemde bir meyve bahçesinin satış senedi. Yaklaşık 3 bin yıl önce bir satış sözleşmesi vermişler. Bu, dünyanın bulunan en eski tapu senedidir. Bu senette 'Sarri' ismindeki babanın 3 oğluna ait meyve ağaçları ve içindeki meyvelerle beraber 'Nabulu' ismindeki şehrin kuzeyindeki, nehrin hemen kenarındaki bir meyve bahçesini, 'İstarnadin' adlı bir adama satma sözleşmesi yer alıyor. Burada 4 başka adamın mühürleri ile şahitlik yapmaları söz konusudur. Zaten 2 bin 900 yıl öncesine gittiğimizde Nusaybin'in eski isminin 'Nabulu' olduğunu biliyoruz. Bu eser sayesinde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin Mardin'e geleceğini düşünüyoruz.'' Erdoğan, bunun yanı sıra müzede sergilenen eserler arasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen oyuncakların da bulunduğunu kaydetti.