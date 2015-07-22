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Yaşam

Dünyanın en eski Kuran-ı Kerim'i bulundu

Birmingham Üniversitesi tarafından ortaya çıkarılan Kur'an'ın 1370 yıllık olduğu belirlendi

22 Temmuz 2015 13:49

Dünyanın en eski Kuran'ı olabilecek elyazmaları, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

Yapılan karbon 14 testiyle elyazmalarının en az 1370 yıllık olduğu belirlendi. BBC'de yer alan habere göre; Kuran'a ait sayfalar, yaklaşık bir asırdır üniversitenin kütüphanesinde fark edilmeden kaldı. British Library'nin kutsal kitaplar uzmanı Dr. Muhammad Isa Waley, "heyecan verici bu keşfin İslam dünyasını sevindireceğini" söyledi.

Dünyanın en eski Kuran'ı olduğu tahmin edilen parçaların, Birmingham Üniversitesi'nin kütüphanesinde Ortadoğu kitap ve belgeleri arasında durduğu belirtildi. Bir doktora öğrencisinin sayfaları incelemesinin ardından Oxford Üniversitesi'nde karbon testine tabi tutulan elyazmalarının, koyun ya da keçi derisine yazıldığı tespit edildi.

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