Dünyanın en eski kayası bulundu

4,28 milyar yaşıyla dünyanın en eski kaya kütlesi Kanada’da bulundu. Kaya kütlesinde yapılan incelemede 4,28 milyar yıl önce dünyada su bulunduğuna dair izler saptandı.



Science dergisinde yayımlanan habere göre Kanada’nın Quebec eyaletinin kuzeyinde Hudson körfezi kıyılarında “Nuvvuagittuq yeşil kuşağı” olarak adlandırılan bölgesinde bulunan kaya kütlesi yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanı kaplıyor. Kayanın pembe-kahverengi renkleriyle çok güzel bir görünüme sahip olduğu belirtiliyor.



Dünyanın yaşının 4,57 milyar yıl olduğu dikkate alındığında kaya kütlesi dünyanın oluşumundan kısa bir süre sonra şekillenmiş. Montreal Üniversitesinden Jonathan O’Neil, kaya kütlesinin dünyanın ilk soğumaya başladığı dönemlerden kaldığını açıkladı.



Washington’daki Carnegie Enstitüsünden Richard Carlson, kaya kütlesinde yaptıkları incelemeler sonucunda, o dönemde yeryüzünde su bulunduğuna dair izler saptadıklarını belirtti. Bu bulgu, suyun kuyruklu yıldızlar tarafından mı yeryüzüne taşındığı yoksa en eski çağlarından beri zaten dünyada bulunuyor muydu tartışmasına da katkı yapabilecek.



Kaya kütlesi, dünyanın o dönemdeki sıcaklıkları hakkında da fikir veriyor. Ancak kütlede, o dönemde canlıların olup olmadığına dair bir bulguya rastlanmadı. Varolan bilimsel bulgulara göre o dönemde canlılar var olsa bile bunlar bakteri formundakilerden ibaretti.



Daha önce bilinen en eski kaya kütlesi 4,03 milyar yaşıyla yine Kanada’da bulunuyordu.







