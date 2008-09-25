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Çevre

Dünyanın en eski kaya kütlesi bulundu

4,28 milyar yaşıyla dünyanın en eski kaya kütlesi Kanada'da bulundu

25 Eylül 2008 03:00

4,28 milyar yaşıyla dünyanın en eski kaya kütlesi Kanada'da bulundu. Science dergisinin yarın yayımlanacak son sayısında yer alan makaleye göre Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde Hudson körfezi kıyılarında "Nuvvuagittuq yeşil kuşağı" olarak adlandırılan bölgesinde bulunan kaya kütlesi yaklaşık 10 kilometre karelik bir alana yayılmış durumda ve pembe-kahverengi renkleriyle çok güzel bir görünüme sahip.

 

Dünyanın yaşının 4,57 milyar yıl olduğu dikkate alındığında bu eski kaya kütlesinin neredeyse dünyanın oluşumundan kısa bir süre sonra (290 milyon yıl sonra) şekillendiğini düşünmek mümkün. Montreal Üniversitesi’nden Jonathan O'Neil'in açıklamasına göre bu kaya kütlesi dünyanın ilk soğumaya başladığı dönemlerden kalma.

 

Washington'daki Carnegie Enstitüsü’nden Richard Carlson, kaya kütlesinde yaptıkları incelemeler sonucunda, o dönemde yeryüzünde su bulunduğuna dair izler saptadıklarını belirtti. Bu bulgu, suyun kuyruklu yıldızlar tarafından mı yeryüzüne taşındığı, yoksa en eski çağlarından beri zaten dünyada bulunuyor muydu tartışmasına da katkı yapabilecek.

 

Kaya kütlesi, dünyanın o dönemdeki sıcaklıkları hakkında da fikir veriyor. Ancak kütlede, o dönemde canlıların olup olmadığına dair bir bulguya rastlanmadı. Var olan bilimsel bulgulara göre o dönemde canlılar vardıysa bile bunlar bakteri formundakilerden ibaretti. Daha önce bilinen en eski kaya kütlesi yine Kanada'da bulunuyor ve 4,03 milyar yaşında

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