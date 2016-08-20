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Kültür-Sanat

Dünyanın en eski ikinci şarkısı

Şarkının notaları Aydın'da 1985 yılında bulunmuştu

20 Ağustos 2016 21:28

Aydın'da bulunan Sümer ilahisi 2500 yıllık antik Yunan şarkısından 400 yaş daha genç, dünyanın eski ikinci şarkısı olduğu ortaya çıktı. 

Sanatak'ın haberine göre, arkeologlar 1885’de Aydın’da bulunan Tralleis Antik Kenti’nde bir mezar taşı buldu. Bu taşın benzerlerinden farkı Milattan Önce 100 yılında Seikilos tarafından yazılmış ve Bizans dönemine ulaşmış bir ilahiydi. Antik Yunan müzikal notasyonuyla beraber mezar taşına kazınmış Sümer İlahisi, günümüze ulaşmış ve tam olarak çalınabilen en eski ikinci müzikal eser.

Şarkı 2010 yılında SAVAE (San Antonio Vocal Arts Ensemble) grubu tarafından (solda) sözlü olarak yeniden yorumlandı.

Şarkının sözleri Türkçeye şöyle çevriliyor:

“Işılda henüz yaşıyorken

gamı tasayı at bir kenara

yaşam dediğin böyle kısayken

ve her şey yenik düşerken zamana.”

 

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