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Kültür-Sanat

Dünyanın en eski çekirdek ailesi

Almanya'da M.Ö 4600 yılına ait bir mezarda aynı aileden anne, baba ve iki çocuğuna ait kalıntıların yer aldığı bildirildi.

18 Kasım 2008 02:00

Almanya'da M.Ö 4600 yılına ait mezarlar bulunduğu, bu mezarlardan birinde aynı aileden anne, baba ve iki çocuğuna ait kalıntıların yer aldığı bildirildi.

Avrupalı araştırmacıların yaptığı ve ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, üç yıl önce Eulau'da bulunan bu mezardaki kalıntılar üzerinde yapılan DNA analizinin, kalıntıların, anne, baba ile 8 ila 9 ve 4 ila 5 yaşlarındaki erkek çocuklarına ait olduğu doğrulandı.

Bu keşfin, bir çekirdek aileye ait dünyada bilinen en eski moleküler genetik kanıt olduğu belirtildi.

Amerikan ulusal bilimler akademisinin yıllık dergisinde yayımlanan araştırmayı yapan bilim adamlarından arkeolog Wolfgang Haak, "Aynı mezara gömülü iki yetişkin ve iki çocuk arasında genetik bağ kurarak, orta Avrupa'da prehistorik bağlamda klasik bir çekirdek ailenin varlığını gösterdiklerini" kaydederek, "Ancak bu bulgunun anne baba ve çocuktan oluşan temel ailenin, evrensel bir model veya insan topluluklarının en eski kurumu olup olmadığını kanıtlamadığını" belirtti.

Mezarlardaki toplam on üç kişinin kalıntılarının da çıkarıldığı kaydedildi.

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