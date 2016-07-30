Dünyanın en eski bankası stres testinde sonuncu

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından açıklanan "stres testi" sonuçlarına göre AB ülkeleri içinde en kötü durumdaki banka, dünyanın en eski bankası olan İtalyan Monte dei Paschi di Siena.

AB ülkelerindeki 51 bankayı kapsayan stres testi, olası bir kötü durum senaryosunda bankaların nasıl reaksiyon göstereceğini öngörmeyi amaçlıyor.

Sonuçları dün akşam açıklanan testte, resesyon, yeni bir mali kriz gibi olumsuz ekonomik senaryolar yaşanması durumunda 2018 sonuna kadar bu bankaların ne kadar zarara uğrayacağı hesaplandı. Bu teorik ekonomik sarsıntılar karşısında bankaların batık kredi ve ana sermaye kaybı gibi sorunlara direnci ölçüldü.

Olumsuz bir senaryonun en büyük zararı, İtalyan Monte dei Paschi di Siena (Mps) bankasına vereceği belirlendi.

Buna göre, güçlü bir ekonomik daralma durumunda AB ülkeleri bankaları içinde ana sermayesinde en fazla kayıp yaşayacak olan banka Mps olacak. "Sermaye rasyosu" olarak adlandırılan testte Mps -2.23% puanla son sırada geldi ve ana sermayesi tamamen silinen tek banka oldu.

İtalya'dan teste tabi tutulan 5 bankadan yalnızca Mps'nin ortalama altında kalması ise İtalyan basını tarafından "Bankalarımız sağlıklı, yalnızca Mps değil" şeklinde değerlendirildi.

Öte yandan, AB genelinde bankaların ekonomik şoklara 2014'e kıyasla daha dirençli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Mps, Avrupa Merkez Bankası ile anlaştı

Stres testi sonuçları açıklanmadan kısa süre önce Mps'den yapılan açıklamada, 5 milyar euro'luk yeni sermaye katkısı almak ve 9 milyar euro'luk batık kredilerini elden çıkarmak için Avrupa Merkez Bankası ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Mps'yi kurtarma planının, özel Atlante fonu aracılığıyla devreye sokulacağı açıklandı.