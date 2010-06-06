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Yaşam

Dünyanın en eğik binasi artık Pisa Kulesi değil

Abu Dabi'de inşaatı süren bir gökdelenin, dünyanın en eğik kulesi unvanını İtalya'daki Pisa Kulesi'nden aldığı bildirildi.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Abu Dabi'de inşaatı süren bir gökdelenin, dünyanın en eğik kulesi unvanını İtalya'daki Pisa Kulesi'nden aldığı bildirildi.


         


Birleşik Arap Emirlikleri basınının haberinde, 160 metre yüksekliğindeki 35 katlı "Capital Gate" adlı gökdelenin bu unvanının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından kabul edildiği belirtildi.


Pisa Kulesi'nin aksine, mimarların gökdelenin 12. kattan itibaren eğik olmasını istedikleri kaydedildi.


İnşaatı bu yılın sonunda bitmesi planlanan ve beş yıldızlı bir otelle büroların bulunacağı gökdelenin eğikliğinin 18 derece olduğu, bu eğikliğin Pisa Kulesi'ndekinden dört kat fazla olduğu kaydedildi.

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