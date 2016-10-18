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Yaşam

Dünyanın en duygusal ülkeleri belli oldu

Dergiye göre, en ‘katı yürekli’ insanlarsa Polonya, Litvanya, Estonya ve Bulgaristan’da yaşıyor

18 Ekim 2016 20:28

Kültürlerarası Psikoloji Dergisi, dünyanın en cana yakın ve en duygusal insanlarının Ekvador, Suudi Arabistan, Peru ve Danimarka’da yaşadığını belirledi. Dergiye göre, en ‘katı yürekli’ insanlarsa Polonya, Litvanya, Estonya ve Bulgaristan’da yaşıyor.

Kültürlerarası Psikoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, ülkelerin duygu durumlarına yönelik incelemenin sonuçları açıklandı. Buna göre, Ekvador, Suudi Arabistan, Peru ve Danimarkalılar en cana yakın ve en duygusal; Polonya, Litvanya, Bulgaristan ve Estonyalılarınsa en duyarsız insanlar. ABD’deki Michigan Devlet Üniversitesi’nden William Chopik “Araştırmamız tamamen güncel durumlarla ilgili.

Çocukların terbiye biçimi ve değerlerin tamamen değiştiği ABD’de halkın çok şefkatli, cömert olduğu düşünülebilir ama aslında mental yapı değişiyor” ifadelerini kullandı. 60 ülkeden 100 bini aşkın insanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda, bilim insanları ABD halkının günümüzde daha bireyci ve bencil olduğu ve başkalarının sorunlarıyla daha az ilgilendiği sonucuna da vardı.

 

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