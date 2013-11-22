Dünya'nın en derin çukurunda bir Türk yatıyor

Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile Dünya'nın en derin noktası olan Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'na düştü. Arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamazken, ailesinin tek isteği çocuklarının naaşı...

Türk şirketine ait Özgür Aksoy Gemisi Tavyan'dan Meksika'ya yük götürmek üzere demir almıştı. Gemi, 21 Ekim günü Japonya açıklarında, Büyük Okyanus'ta ilerlerken, mürettebattan 26 yaşındaki Cemil Çakır 11 bin metre ile Dünya'nın en derin yeri olan Mariana Çukuru'nun bulunduğu bölgede sabah saat 09.25'te sularında suya düştü.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman’ın haberine göre Çakır'ın okyanusa düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen kamorotuna haber verdi. Acilen gemi konumlandırıldı ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Acil kurtarma botu denize indirildi. Yaklaşık 9 saat süren arama-kurtarma çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı. Genç gemicinin ne cesedi, ne de kıyafetleri bulunabildi. Geminin verdiği acil durum sinyali üzerine olay yerine gelen çevre gemiler de arama kurtarma çalışması yaptı ama Çakır'a dair en ufak bir iz bulunamadı. Özgür Aksoy gemisi tekrar demir alarak bir eksik mürettebatla Meksika'ya devam etti. Gemiden Çakır'ın ailesine telefon açıldı ve acı haber verildi. Acılı aile de Dışişleri Bakanlığı'na başvurup çocuklarının en azından cenazesine ulaşmak istediklerini belirtti. Aile ayrıca savcılığa şikâyet dilekçesi vererek, gemi kaptanı ve personeli hakkında çocuklarının ölümlerinde sorumluluklarının olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Başvuru üzerine soruşturma başlatıldı.

'İntihar etmiş olamaz'

Baba Nuri Çakır, oğlu Cemil'in yaklaşık 2,5 ay önce, bir Türk şirketine ait Özgür Aksoy gemisinde işe başladığını kaydetti. Baba Çakır, geminin sahibi olan şirket yetkilileri ile görüştüklerini, personelin alınan ifadelerinde Çakır'ın intihar etmiş olabileceğini söylediklerini belirtti. Çakır, oğlunun olaydan birkaç gün önce ağabeyi ile telefonda görüşerek para istediğini kaydederek, "Oğlum ileriye dönük planları olan bir gençti. İntihar ettiğine ihtimal vermiyoruz" dedi.

Eşyaları incelenecek

Halen yurtdışında seferde olan Özgür Aksoy gemisi Türkiye'ye döndüğünde Çakır'ın özel eşyaları teslim alınacak. Bu eşyalar üzerinde inceleme yapılacak ve olay intihar mı yoksa cinayet mi aydınlatılmaya çalışacak. Ailenin iddiasına göre Çakır'ın diz üstü bilgisayarında yapılacak inceleme olayın aydınlatılması açısından çok önemli.

Dünya'nın en derin noktası

Mariana Çukuru, Büyük Okyanus'ta, Japonya ve Endonezya arasında yer alıyor. 1995'te yapılan son ölçümlere göre çukurun en derin noktası 35 bin 814 feet yani 10 bin 916 metre. Çukurun uzunluğu 2 bin 542 kilometre, genişliği ise 69 kilometre. Mariana Çukuru, Pasifik Plaka ile Mariana Plakası'nın çarpışması sonucu oluşmuş bir nokta. Suya atılan 1 kilogram ağırlığındaki bir kütlenin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre bin kat daha fazla.