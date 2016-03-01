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Dünya

Dünyanın en değerli pasaportu 177 ülkeye vizesiz giriş hakkı bulunan Alman pasaportu oldu

Türkiye geçen yıla göre iki basamak gerileyerek kendisine 51. sırada yer buldu

01 Mart 2016 13:42

Henley&Partners'ın dünya genelinde vizesiz seyahat edilebilen ülkeleri göz önünde bulundurarak yaptığı araştırmada, en değerli ülkenin pasaportu Almanya seçildi. Sıralamaya göre, Alman pasaportu üst üste üçüncü kez dünya genelinde en çok ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan pasaport olurken Türkiye 51. sırada kendisine yer buldu.

Radikal'de yer alan habere göre, 199 ülke pasaportunun değerlendirildiği sıralamada, Alman pasaportu 218 ülkenin 177’sine vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Almanya’yı 176 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan İsveç pasaportu takip ederken, üçüncü sırayı 175 ülkeye sorunsuz giriş imkanı sağlayan Finlandiya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere pasaportları paylaşıyor. Dünyanın süper gücü ABD’nin pasaportu ile vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı ise 174.

 

Türk pasaportu 51. 

 

Türk pasaportu, dünya genelinde vizesiz seyahat sıralamasında geçen yıla göre iki basamak geriledi. 2015 sıralamasında Rusya ile birlikte 49. olan Türkiye, bu yıl Kolombiya’nın ardından 51. sırada yer aldı. Rusya ise 48. sırada yer aldı. Sıralamada Türkiye’yi Bosna Hersek 52 ülke ile takip ediyor.

Sıralamada Afganistan pasaportu 25 ülke ile son sırada yer aldı. Afganistan’ın önündeki ülkeler ise vizesiz seyahat edilebilen 29 ülke ile Pakistan ve 30 ülke ile Irak pasaportu oldu.

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