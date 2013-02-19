Dünyanın en değerli markası Apple oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası – Global 500 2013'' listesi açıklandı.

Geçen yıl da dünyanın en değerli markası olan Apple, bu yıl marka değerini yaklaşık 17 milyar dolar artırarak, listede yine ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl 70,6 milyar dolarlık marka değerine sahip olan ve bu değeri 2013'te 87,3 milyar dolara yükselten Apple, böylece iki yıl üst üste dünyanın en değerli markası olma başarısını gösterdi. Apple'ı, Samsung ve Google takip etti.

Türk markaları ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 500'e giremedi.