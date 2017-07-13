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Spor

Dünyanın en değerli kulüpleri belli oldu; ABD takımı Barcelona ve Real Madrid'i geçti!

Son NBA şampiyonu Golden State Warriors, listenin 21'inci sırasında yer aldı

13 Temmuz 2017 18:21

Dünyanın önde gelen iş dergilerinden Forbes tarafından yapılan "2017'de dünyanın en değerli 50 spor kulübü" listesi yayımlandı. Yayımlanan listede, Amerikan Futbolu (NFL) takımlarından Dallas Cowboys, 4,2 milyar Dolar piyasa bedeliyle dünyanın en değerli spor kulübü oldu.

Listenin ikinci sırasında 3.7 milyar Dolar değer ile New York Yankes, üçüncü sırasında 3.69 milyar Dolarlık değeriyle İngiliz kulübü Manchester United, dördüncü sırasında 3.64 milyar Dolarlık değeriyle Barcelona ve beşinci sırada 3.58 milyar Dolarlık piyasa değeriyle Real Madrid yer aldı. 

Forbes tarafından yayımlanan listenin çoğunluğunun Amerika’da popüler olan spor kulüpleri oluşturdu. NBA’de geçen sezonun şampiyonu Golden State Warriors, 2.6 milyar Dolarlık piyasa değeriyle 21’inci sırada yer aldı.

Listenin tamamına buradan ulaşılabilir.

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