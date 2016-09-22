Dünyanın en dayanıklı hayvanının sırrı çözüldü

Radyasyona, dondurucu soğuğa ve kaynatılmaya dayanabilmek gibi özellikleri nedeniyle, dünyanın en dayanıklı hayvan türü olarak tanımlanan su ayısının (tardigrad), DNA yapısını battaniye gibi sararak koruyan bir protein keşfedildi.

Uzayın oksijensiz boşluğunda -üstelik dondurucu bir soğukta- güneş rüzgarlarının radyoaktif etkisine karşı göğüs geren 'Su Ayısı' 2007 yılında uzay ortamında sağ kalmayı beceren ilk hayvan olma ünvanına ermişti.

Bu küçük hayvanın, yaşam şartlarının zorlaştığı durumlarda, en temel biyolojik ihtiyaçları dışında metabolizmasını tamamen uykuya yatırarak sağ kalma becerisi geliştirdiği söyleniyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan ve Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, radyasyona, dondurucu soğuğa ve kaynatılmaya dayanan su ayısının, DNA yapısını battaniye gibi sararak koruyan bir protein keşfedildi.

Profesör Takekazu Kunieda ve meslektaşlarının, 'Dsup' adı verilen bu proteini üreten insan hücreleri geliştirdiği, niteliği değiştirilmiş insan hücrelerini radyasyona maruz bıraktığı ve Dsup proteininin, DNA'nın çok daha az zarar görmesini sağladığının gözlemlendiği kaydedildi.

Yaşam türlerinin korunması için kullanılacak

Bilim adamları, olağanüstü çevre koşullarında yaşayabilen bu organizmanın genlerinin, gelecekte yaşam türlerinin radyasyondan ve x ışınlarından korunması için kullanılabileceğini belirtiyor.

Su ayıları hakkında 2015 yılında yapılan bir araştırma da hayvanların DNA'ların bir bölümünü, yatay gen transferi adı verilen bir süreçle bakterilerden aldığını göstermişti.

Dünya üzerinde 800'den fazla nitelikleri tanımlanan su ayısı türü bulunuyor, binlercesinin ise henüz adlandırılmadığı ifade ediliyor. Su ayıları, topraktan ve deniz tabanlarından Antarktika'daki buzullara kadar su olan her yerde yaşayabiliyor.