Dünyanın 'en cool' tren istasyonları seçildi

T24 - Amerikan internet gazetesi Huffington Post, dünyanın 'en cool' 11 tren istasyonunu seçti. Bir sıralama yapılmadı ama listenin en başında Haydarpaşa Garı yer aldı.



Haydarpaşa Garı, İstanbul-Türkiye





Boğaz’ın Asya yakasında yer alan Haydarpaşa, yakın zamana kadar Türkiye’nin en yoğun kullanılan tren istasyonuydu. Görünüş itibariyle bir katedrali andıran bina, Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından 1908’de yapılmış. Ne yazık ki, kentin simgesinin çatı bölümü, geçen yıl çıkan bir yangında zarar gördü.

Central Station, Antwerp-Belçika





Kubbeli çatısı, demir ve cam tonozlu tavanıyla ortalama bir terminalden epey “süslü” görünen Central Station aynı zamanda içinde bir alışveriş merkezi ve 30 pırlanta mağazası barındırıyor.

Atocha İstasyonu, Madrid-İspanya



1851’de açılan Madrid’in ilk tren yolu istasyonu, yılda 16 milyonluk yolcu trafiğine sahip. İçinde bir de botanik bahçesi var. Ne yazık ki, 11 Mart 2004’te, 200’e yakın kişinin hayatını kaybettiği bombalama olayıyla hatırlanıyor.

Southern Cross İstasyonu, Melbourne-Avustralya



Melbourne’ün en yoğun kullanılan garlarından Southern Cross, fütüristik dizaynıyla dikkat çekiyor. Nicholas Grimshaw’un tasarımının bir dalgayı andıran çatısı hem iyi görünüyor hem de doğal bir havalandırma sistemine sahip.

Löwenhaus İstasyonu, Innsbruck-Avusturya



Birbirine bağlı dört tren istasyonu kompleksinin bir ayağı olan Löwenhaus Station, Innsbruck ve Hafelekar dağlarının arasında yer alıyor. Mimari konseptin arkasındaki isim ise ünlü mimar Zaha Hadid.

Chhatrapati Shivaji Terminali, Bombay-Hindistan



UNESCO’nun dünya mirası listesinde de yer alan gar, Hindistan’ın en yoğun kullanılan istasyonu. Mimar Frederick William Stevens tarafından dizayn edilen yapı Viktoryan gotik ve geleneksel Hint mimarisini birleştiriyor.

Strasbourg Garı, Strasbourg-Fransa



Berlinli mimar Johann Jacobsthal’ın dizayn ettiği, 1883 yapımı La Gare de Strasbourg, daha çok 2007’de binaya eklemlenen, yumurtaya benzeyen cam kaplamasıyla ünlü. Bu ödüllü dizayn, 120 metrelik kavisli cam panelden oluşuyor.

Kuala Lumpur Tren İstasyonu, Malezya



Mağribi tarzı yansıtan bu gar, bir ulaşım merkezinden çok bir sarayı andırıyor. Yapımı 1910’da tamamlanan garın mimarı A.B.Hubbock. Trafiğinin bir bölümünü yeni KL Sentral Station’a devreden terminalin halen önemini koruduğu söylenebilir.

Cascada de la Macarena İstasyonu, Patagonya-Arjantin



“Dünyanın sonundaki terminal” de denilen bu gar, dünyanın en güneyindeki tren yolu ağının son istasyonu. Önceleri Ushuaia’daki hapishaneye hizmet veren istasyon şimdilerde turist turlarının da gözdesi.

Tanggula Mountain tren istasyonu, Tibet



5068 m. rakımlı bu gar, dünyanın en yüksek garı unvanına sahip. Qinghai-Tibet tren yolunun en yüksek noktasına konuşlanan istasyon Tibet’i Çin’in geri kalanına bağlıyor.

Kanazawa İstasyonu, Ishikawa-Japonya



2005’te tamamlanan, hem geleneksel hem de fütüristik Kanazawa Station, geleneksel gövdesi boğumlu, Japon davullarını andıran ahşap bir ‘Tsuzumi’ kapısının yanı sıra kubbeli, camlı, çelik çatılı bir girişe de sahip.