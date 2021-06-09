Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinin çökmesinin ardından siber güvenlik uzmanları "merkezileşmeye" karşı uyardı

Güvenlik uzmanları, bulut bilişim şirketi Fastly'de yaşanan teknik bir sorun sonucu dün dünyanın en çok ziyaret edilen Amazon, Reddit, Bloomberg, New York Times, The Guardian gibi internet sitelerinin çökmesi üzerine, internet altyapılarının "tehlikeli derecede merkezileştiğini" ve yaşanan sıkıntının bir "uyanma çağrısı" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dün internet trafiğinin yüzde 10'unu elinde bulunduran Fastly şirketinin karşılaştığı teknik arıza, dünyanın en büyük internet siteleri ve hizmetlerinin çalışamaz hâle gelmesine neden oldu.

Dün yaşanan erişim sıkıntısından etkilenen tüm siteler hizmet ulaştırma ağı (CDN) olarak Fastly şirketiyle çalışıyordu. CDN, internet üzerindeki birçok veri merkezinde bulunan dağınık ve geniş bir sunucu sistemi olarak çalışıyor. CDN'nin amacı, kesintisiz bir şekilde yüksek performans ile kullanıcılara içerik sunmak. Öte yandan CDN'de ağ çökerse, hizmet sunduğu tüm internet sitelerindeki trafiği kilitleyebiliyor. Dünyada internet trafiğinin çoğunluğu üç CDN (Fastly, Cloudfare, CloudFront) üzerinde ilerliyor.

Siber güvenlik şirketi F5 Labs'den David Warburton, merkezileşmenin internet tarihinde görece yeni olduğunu ve başka problemler de doğurabileceğini söyledi. Warburton "İnternetin bir bütün olarak merkezileşmekten uzak olması bekleniyordu. Öte yandan son 10 yılda çok sayıda temel hizmet, büyük bulut bilişim sağlayıcılar üzerinden istenmeyen bir şekilde merkezileşti" dedi.

Britanya'da 2014 ve 2018 yılları arasında istihbarat güvenliği ve direncinden sorumlu danışman olarak çalışan Paddy McGuinnes de dün yaşanan sıkıntının bir "uyanma çağrısı" olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.