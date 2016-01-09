Dünyanın en çok kazandıran aktörleri belli oldu

Ünlü oyuncu Harrison Ford, Samuel L. Jackson’ı geçerek tüm zamanların en çok gişe yapan aktörü oldu. Son olarak Star Wars serisinin son filminde rol alan Ford'un oynadığı filmlerin toplam gişe hasılatı 4 milyar 699 milyon dolar.

Business Insider'da yer alan habere göre, Harrison Ford oynadığı filmler dünya çapında en çok gişe yapan aktör oldu. Star Wars The Force Awakens’ın da etkisiyle oynadığı filmlerin gişe hasılatını 4 milyar 699 milyon dolara çıkardı. Ford böylece Samuel L. Jackson’ın 4 milyar 626 milyon dolarlık gişe rekorunu kırmış oldu.

Box Office Mojo’nun rakamlarına göre önümüzdeki günlerde ikili arasındaki rekabet daha da kızışacak. Samuel L. Jackson’ın The Legend of Tarzan ve Kong: Skull Island gibi yapımlarda yer alması bekleniyor.Ford ise Untitled Blade Runner Project, Indiana Jones 5, ve Star Wars’un devam filmlerinde rol alacak.

Tüm zamanların en çok gişe yapan üçüncü aktörü ise Tom Hanks. Hanks’in filmleri 4.3 milyar dolar hasılat yaptı.