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Ekonomi

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN YAZARLARI  ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 19:07

-DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN YAZARLARI  ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Dünyanın en çok kazanan 10 yazarı bir yılda toplam 269 milyon dolar gelir elde etti. Forbes dergisinin "Dünyanın En Çok Kazanan Yazarları" listesi yayımlandı. Romanları, film hakları, televizyon ve diğer gelirleri temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 1 Haziran 2009- 1 Haziran 2010 döneminde, en fazla kazanan yazar, iki yıl önce ikinci sırada yer alan gerilim romanları yazarı James Patterson oldu. İlginçtir bütün kitaplarını elle yazan Patterson'ın, "I, Alex Cross" adlı kitabı sadece dijital olarak 160 bin adet sattı.  ABD'de satılan her 17 romandan birini Patterson yazdı. Hachette yayınevi Patterson'ın kitaplarından son iki yılda 500 milyon dolar gelir elde etti. Vampir aşk romanları yazarı Stephenie Meyer ise yıl 40 milyon dolar gelirle ikinci sıraya yerleşti. "Twilight" kitapları serisiyle tanınan Meyer, gelirinin yaklaşık 7 milyon dolarlık kısmını, Twilight serilerinin sinemaya uyarlanmasından kazandı. Twilight serisinin haziran ayında gösterime giren üçüncü filminden ilk altı günde 175 milyon dolar gelir sağlandı.  Korku kitapları yazarı Stephen King de 34 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti. King'in 51'inci kitabı "Under the Dome" geçen yıl kasım ayında piyasaya çıktı. Bu kitap 600 bin adet sattı. Listenin dördüncü sırasında aşk romanları yazarı Danielle Steel bulunuyor. Söz konusu dönemde 32 milyon dolar kazanan Steel'in, 71 kitabı dijital ortamda da yer alacak. İngiliz yazar Ken Follett ise 20 milyon dolarla listede beşinci oldu. Listenin altıncı sırasında 18 milyon dolarla Dean Koontz yer alıyor. Yılda 20 milyon adet satarak James Patterson'ın satış rakamlarını zorlayan Janet Evanovich ise 16 milyon dolarla yedinci sırada yerini  alırken, Evanovich'i 15 milyon dolar kazançla sekizinci sıraya yerleşen John Grisham izledi.  Dokuzuncu sırada ise 14 milyon dolar gelirle Nicholas Sparks geldi.  Listenin onuncu sırasına ise "Harry Potter" serisiyle J.K. Rowling yerleşti.  Harry Poter serisinin dünyanın ilk dolar milyarderi olmasını sağladığı J.K. Rowling'in, 1 Haziran 2009-1 Haziran 2010 dönemindeki kazancı 10 milyon dolar oldu. Mevcut kitapları halen ciddi miktarda kazanç sağlasa bile yeni Harry Potter kitabı olmaması ve ekonomik sorunlar yüzünden satışların azalması Rowling'in gelirini yavaşlattı.

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