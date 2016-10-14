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Spor

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu

Forbes dergisinin araştırmasında sürpriz isimler yer aldı

14 Ekim 2016 14:44

Forbes dergisi, 30 yaşını aşmayan sporcular arasında yaptığı araştırmada en çok kazanan ismin 81.4 milyon dolarla Lionel Messi olduğunu ortaya çıkardı.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, elde ettiği gelirle 30 yaşını doldurmayan sporcular arasında dünyanın en çok kazananı oldu.

Forbes dergisinin araştırmasına göre Arjantinli oyuncu, yıllık 81.4 milyon dolarlık (252 milyon TL) kazancıyla en yakın rakibi Kevin Durant'a 25 milyon dolarlık fark atarak listenin ilk sırasında yer aldı.

 

En çok kazanan 10 sporcu

 

Lionel Messi (29/Futbol): 81,4 milyon dolar

Kevin Durant (28/Basketbol): 56,2 milyon dolar

Novak Djokovic (29/Tenis): 55,8 milyon dolar

Cam Newton (27/Amerikan Futbolu): 53,1 milyon dolar

Jordan Spieth (23/Golf): 52,8 milyon dolar

Rory McIlroy (27/Golf): 42,6 milyon dolar

Russell Wilson (27/Amerikan Futbolu): 41,8 milyon dolar

Sebastian Vettel (29/F1 Pilotu): 41 milyon dolar

Neymar (24/Futbol): 37,5 milyon dolar

Gareth Bale (27/Futbol): 35,9 milyon dolar.

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