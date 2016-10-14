Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu

Forbes dergisi, 30 yaşını aşmayan sporcular arasında yaptığı araştırmada en çok kazanan ismin 81.4 milyon dolarla Lionel Messi olduğunu ortaya çıkardı.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, elde ettiği gelirle 30 yaşını doldurmayan sporcular arasında dünyanın en çok kazananı oldu.
Forbes dergisinin araştırmasına göre Arjantinli oyuncu, yıllık 81.4 milyon dolarlık (252 milyon TL) kazancıyla en yakın rakibi Kevin Durant'a 25 milyon dolarlık fark atarak listenin ilk sırasında yer aldı.
En çok kazanan 10 sporcu
Lionel Messi (29/Futbol): 81,4 milyon dolar
Kevin Durant (28/Basketbol): 56,2 milyon dolar
Novak Djokovic (29/Tenis): 55,8 milyon dolar
Cam Newton (27/Amerikan Futbolu): 53,1 milyon dolar
Jordan Spieth (23/Golf): 52,8 milyon dolar
Rory McIlroy (27/Golf): 42,6 milyon dolar
Russell Wilson (27/Amerikan Futbolu): 41,8 milyon dolar
Sebastian Vettel (29/F1 Pilotu): 41 milyon dolar
Neymar (24/Futbol): 37,5 milyon dolar
Gareth Bale (27/Futbol): 35,9 milyon dolar.