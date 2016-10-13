2016 sporda rekorların yılı

İlk kez 1955 yılında yayımlanmasının ardından dünya genelinde kırılan tüm rekorların güncellenerek arşivlendiği kitabın 2017 yılı sürümünde, sporun farklı branşlarında kırılan ilginç rekorlar bulunuyor.



Geçen sezon yaşadığı şampiyonlukla tüm spor otoritelerini şaşırtan Leicester City, "Peri Masalı" olarak nitelenen başarısıyla rekorlar kitabında yerini aldı.



İngiliz kulübü, ligde 2014-2015 sezonunu 14. sırada bitirirken, geçen yıl ise şampiyonluğa ulaşarak bir sezon içinde Premier Lig'de sıralamada en çok yükseliş yaşayan takım oldu.

Holly Holm'dan çifte şampiyonluk

Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams ise 1999 ile 2016 yılları arasında grand slam turnuvalarında kazandığı zaferlerle bu alanda en uzun süre kupa kazanan tenisçi unvanını elde etti.

ABD'li Holly Holm da boks ve karışık dövüş sanatlarında dünya şampiyonluğu kazanan tek sporcu unvanıyla adını rekorlar listesine yazdırdı.



Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, beklenenin aksine yeşil sahalardaki yeteneklerinden farklı bir kulvarda gösterdiği başarısıyla öne çıktı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 47,4 milyon takipçisi bulunan Portekizli golcü, sosyal medyadaki popülerliğiyle tüm sporcu rakiplerini geride bırakarak kitaba adını yazdırdı.

Carli Lloyd en çok gol atan oyuncu oldu

Kadın futbolcu Carli Lloyd ise yaptığı hat-trick ile FIFA Dünya Kupası finalinde en çok gol atan oyuncu unvanını aldı.

En çok kazanan Djokovic oldu

Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic 21,646 milyon dolar, ABD'li golfçü Jordan Spieth ise 12,030 milyon dolar ödül kazanarak kendi branşlarında bir sezonda en fazla para ödülü kazanan isimler olmayı başardı.

Verstappen en genç F1 pilotu

Premier Lig kariyerinde 181 maçta gol yemeyen ve formasını giydiği Arsenal ve Chelsea'de "altın eldiven" seçilen Çek kaleci Petr Cech, aynı ligde 580 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Gareth Barry de söz konusu başarılarıyla kitapta yerlerini aldı.



Hollandalı pilot Max Verstappen ise 18 yaşında İspanya Grand Prix'sinde birincilik elde ederek Formula 1'de bunu başaran en genç sporcu unvanını ele geçirdi.