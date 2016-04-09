Dünyanın en çok kazanan 10 yazarı açıklandı

Hemen hemen her dalda “En” lerin listesini yapan Amerikan Ekonomi ve finans dergisi “Forbes” 2015’te “En Çok kazanan” 10 yazarın listesini yayınladı. James Patterson 89 milyon dolar ile ilk sırayı alırken John Green 26 Milyon Dolar’la ikinci ve Veronica Roth’ta 25 Milyon Dolar’la Danielle Steel’in az farkla önünde üçüncü oldu. Daha önceki yıllar listede kedisine hep yer bulan Dan Brown ise 11 milyon Dolarla 11. sırada yer aldı. Liste’de 9 Amerikalı yazarın yer alması dikkatleri çekti.

CNN Türk’ten Reha Erus’un haberine göre liste şöyle:

1 - James Patterson (ABD) - 89 milyon dolar

Gerilim romanları yazarı . Konu kahramanı Alex Collins. Gelirinin büyük bir bölümünü kurduğu vakıf aracılığı ile kütüphanelere, üniversitelere ve devlet arşivlerine bağışlıyor.

2 – John Green (ABD) - 26 milyon dolar

“Aynı Yıldızın Altında” romanı beyaz perdeye aktarıldı.

3 – Veronica Roth (ABD) 25 milyon 400 bin dolar

“Uyumsuz –Kuralsız – Yandaş” üçlemesi beyaz Hollywood’un ilgisini çekti.

4 – Danielle Steel (ABD) - 25 milyon dolar

Pembe Romanlarda Barbara Cartland’ın yerini aldı. Kitapları dünyada 530 milyon adet sattı.

5 - Jeff Kinney (ABD) 23 milyon dolar

En etkili ve bilinen romanı “Saftirik Greg’in Günlüğü” oldu.

6 – Janet Evanovich (ABD) - 21 milyon dolar

“Stephanie Plum”un renkli yaşam seri hikayeleriye tanınıyor.

7 – J.K. Rolling (İngiltere) 19 milyon dolar.

“Harry Potter” serisiyle zenginliğine zenginlik kattı ve hala katıyor.

8 – Stephen King (ABD) 19 milyon dolar

Listenin gediklisi. Korku ve gerilim romanlarının öncüsü.

9 – Nora Roberts (ABD) 18 milyon dolar

Pembe romanların gözdesi. Bugüne dek 220 kadar romanı yayınlandı. 70 ülkede tercüme edildi. Satış rekorları kırdı.

10 – John Grisham (ABD) 14 milyon dolar

“Öldürme Zamanı”, “Şirket”, “Yağmurcu” gibi romanları satış rekorları kırdı. Her yıl bir romanı yayınlama ilkesini sürdürüyor.